Тармо Мийлитс: важно выяснить, не попало ли пропавшее оружие в плохие руки

«Важно установить, не попало ли оружие туда, где его быть не должно – то есть, за пределы Академии внутренней безопасности или для использования в преступных целях», – заявил Мийлитс журналистам радио KUKU Айнару Рууссаару и Тимо Тарве.

Мийлитс подтвердил, что к пропаже оружия относятся очень серьезно, и здесь также были учтены потенциальные опасные моменты. «Как только возникло подозрение, Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности были проинформированы о возможной пропаже оружия». Академии внутренней безопасности известны марки и номера соответствующего оружия.

Недостающее оружие относится к советским временам, и академия сохранила его, чтобы будущие полицейские и тюремные служащие также умели обращаться с таким старым оружием, если это необходимо.

Множество недостатков

Но как могли исчезнуть шесть единиц огнестрельного оружия из Академии внутренней безопасности? По данным Мийлитса, это цепочка крупных нарушений. Были выявлены недостатки в отношении инструкций, регистрационных записей, передач и инвентаризации.

«Инструкций было недостаточно или они были неточными и не регулировали эту сферу как следует. К сожалению, мы также обнаружили, что записи в регистре, то есть местонахождение оружия, также были внесены неправильно», – приводит различные примеры нарушений Мийлитс.