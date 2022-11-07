Случай в Академии внутренней безопасности, где пропали шесть единиц огнестрельного оружия, сегодня на радио KUKU в программе Sihik прокомментировал канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс, который подчеркнул, что важным является дальнейшая судьба потерянного оружия.
Тармо Мийлитс: важно выяснить, не попало ли пропавшее оружие в плохие руки
«Важно установить, не попало ли оружие туда, где его быть не должно – то есть, за пределы Академии внутренней безопасности или для использования в преступных целях», – заявил Мийлитс журналистам радио KUKU Айнару Рууссаару и Тимо Тарве.
Мийлитс подтвердил, что к пропаже оружия относятся очень серьезно, и здесь также были учтены потенциальные опасные моменты. «Как только возникло подозрение, Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности были проинформированы о возможной пропаже оружия». Академии внутренней безопасности известны марки и номера соответствующего оружия.
Недостающее оружие относится к советским временам, и академия сохранила его, чтобы будущие полицейские и тюремные служащие также умели обращаться с таким старым оружием, если это необходимо.
Множество недостатков
Но как могли исчезнуть шесть единиц огнестрельного оружия из Академии внутренней безопасности? По данным Мийлитса, это цепочка крупных нарушений. Были выявлены недостатки в отношении инструкций, регистрационных записей, передач и инвентаризации.
«Инструкций было недостаточно или они были неточными и не регулировали эту сферу как следует. К сожалению, мы также обнаружили, что записи в регистре, то есть местонахождение оружия, также были внесены неправильно», – приводит различные примеры нарушений Мийлитс.
Мийлитс сказал в программе, что академия должна сейчас и сразу активно заниматься порядком и инструкцией, в отношении которых были выявлены недостатки. До 31 декабря все они должны быть устранены и утверждены приказом ректора академии.
Оружие перемещается на нескольких уровнях
Мийлитс пояснил, что перемещение оружия внутри академии имеет несколько разных уровней. «Прежде всего, это уровень чиновников, в чьих руках оружие находится на хранении. Следующий уровень – это уровень оружейного мастера, который должен делать соответствующие записи в различных информационных системах или также на бумаге и фиксировать все передачи. Следующий уровень – отдел, к которому относится эта зона ответственности, чтобы у них были соответствующие порядки и инструкции, чтобы различные процедуры проводились на законных основаниях».
Однако высшим уровнем является уровень руководителя учреждения, или ректора. Ректор несет ответственность за обеспечение функционирования системы внутреннего контроля. Система обеспечивает сохранность имущества академии, в том числе оружия, и его правильное и безопасное использование.
В свете произошедшего ректор Академии внутренней безопасности Марек Линк подал в отставку в связи с выявленными недостатками в обращении с огнестрельным оружием и специальными средствами. Свой пост покидает и глава административного отдела.
Об обнаружении утерянного оружия необходимо сообщить
Мийлитс подчеркнул, что если кто-то найдет оружие, будь то одно из пропавших или другое, об этом необходимо сообщить по номеру 112, откуда будут даны четкие указания, когда полиция приедет забрать оружие. Человеку не нужно никуда нести найденное им оружие.