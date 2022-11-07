Украина получила западные системы ПВО. Но эксперты предупреждают, что у Киева могут закончиться ракеты

Для подготовки доклада эксперты RUSI провели несколько месяцев в Украине, встречаясь с сотрудниками военной разведки и военнослужащими сил ПВО. Они также изучали обломки сбитых российских ракет.

«В результате восьми месяцев ожесточенных боев было использовано беспрецедентно и неожиданно большое число ракет-перехватчиков. И у западных союзников есть немного способов поставить [их Украине] прямыми или косвенными путями», – сказано в докладе.

Как пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, до настоящего момента ни Украина, ни Россия не смогли получить господство в воздухе. Главная причина этого – в том, что военные пилоты не хотят без лишней необходимости идти на высокий риск, с которым связаны полеты в условиях эффективной работы систем ПВО двух сторон.

Хотя российские военно-воздушные силы намного превосходят украинские – как по числу, так и сложности вооружений – Москве приходится в основном использовать баллистические и крылатые ракеты дальнего радиуса действия. К ним в последнее время прибавились дешевые дроны-камикадзе «Шахед-136» иранского производства.

Москва хочет действовать, как в Сирии?

По словам нашего обозревателя, в докладе RUSI делается вывод, что если Запад не сможет поддержать высокий уровень поставок систем ПВО Украине, Россия может прибегнуть к той же тактике массированных и разрушительных бомбардировок, которые она применяла во время войны в Сирии.

Алеппо до и после войны. Такими были последствия российских и сирийских авиаударов. Фото: Reuters