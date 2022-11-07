Государство выясняет точное число украинских беженцев в Эстонии

Согласно опросам, 81 процент беженцев хотят вернуться в Украину, но не в ближайшие три месяца, сказала Рийсало в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом.

22 768 человек, или 37 процентов беженцев, не имеют временной защиты. «Это люди, которые могут справиться самостоятельно и не нуждаются в помощи и поддержке эстонского государства», – пояснила министр. Временную защиту получили 38 729 человек, то есть 63 процента всех изъявивших желание остаться в Эстонии.

«Окончательно нами не проверены 37 процентов людей, не имеющих временной защиты – находятся ли они еще физически в Эстонии. Их нет в базах данных, потому что они не обращались за пособием или пенсией», – заявила министр.

По словам Рийсало, известен точный адрес проживания 44 процентов находящихся под временной защитой лиц, а 24 процента зарегистрированы в Эстонии с точностью до местного самоуправления. «Мы знаем, где в самоуправлении они находятся, потому что они там получают услуг, знаем, ходят ли дети в детский сад или школу, и получают ли они там пособие или пенсию», – пояснила она.

10 процентов получателей временной защиты имеют прописку в Украине, а 14 процентов, то есть 5 493 человека, – это люди, информация о месте жительства которых у эстонского государства отсутствует. У 39 человек в качестве места жительства зарегистрирована другая страна.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс сообщил, что министерство работает над точным картографированием мест жительства беженцев. «Эти 14 процентов – 5 493 человека – это группа людей, на которую мы обращаем пристальное внимание, чтобы получить представление о том, находятся ли они все еще в Эстонии или покинули страну, каково их реальное место жительства и какова их деятельность. Наряду со сбором различных регистрационных данных мы планируем при продлении временной защиты встречаться непосредственно с людьми и выяснять все – где человек живет, почему дети не ходят в школу и все прочее, это один из ключевых факторов, стоящих перед нами», – сказал Мийлитс.

Статус обладающего временной защитой лица подлежит продлению по истечении одного года с момента его получения.