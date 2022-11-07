Истребители НАТО в течение недели дважды сопроводили российские самолеты

В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для распознания самолета Ил-78, летевшего из Калининградской области на основную часть России – он летел без плана полета, с включенным радиотранспондером, поддерживая связь с центром управления полетами.

В пятницу воздушная полиция идентифицировала самолет Ил-76. Этот самолет летел без плана полета, без радиоответчика и без связи с центром управления полетами.