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Истребители НАТО в течение недели дважды сопроводили российские самолеты

BNS
Истребители НАТО в течение недели дважды сопроводили российские самолеты
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Ил-78. Снимок иллюстративный.
Ил-78. Снимок иллюстративный. Фото: Maxim Shemetov

Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО, на прошлой неделе дважды сопроводили российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для распознания самолета Ил-78, летевшего из Калининградской области на основную часть России – он летел без плана полета, с включенным радиотранспондером, поддерживая связь с центром управления полетами.

В пятницу воздушная полиция идентифицировала самолет Ил-76. Этот самолет летел без плана полета, без радиоответчика и без связи с центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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