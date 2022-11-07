Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО, на прошлой неделе дважды сопроводили российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Истребители НАТО в течение недели дважды сопроводили российские самолеты
Истребители НАТО в течение недели дважды сопроводили российские самолеты
В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для распознания самолета Ил-78, летевшего из Калининградской области на основную часть России – он летел без плана полета, с включенным радиотранспондером, поддерживая связь с центром управления полетами.
В пятницу воздушная полиция идентифицировала самолет Ил-76. Этот самолет летел без плана полета, без радиоответчика и без связи с центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.