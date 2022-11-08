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Фото и видео ⟩ В здание Банка Эстонии врезался автомобиль

rus.postimees.ee
В здание Банка Эстонии врезался автомобиль
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Вчера около полуночи в главное здание Банка Эстонии въехал автомобиль. На месте происшествия находились как полиция, так и скорая помощь.

Пресс-секретарь полиции подтвердил, что в понедельник около 23:40 поступило сообщение, что на бульваре Эстония в Таллинне автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 22-летний мужчина, врезался в стену Банка Эстонии.

Водитель получил незначительные травмы, скорая помощь осмотрела его на месте происшествия. В результате ДТП пострадал рекламный щит.

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