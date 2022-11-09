Советник президента Украины Михаил Подоляк в канун выборов в Конгресс США подтвердил, что Украина по-прежнему не считает возможными переговоры с Россией до тех пор, пока во главе этого государства остается Путин. Любопытной смысловой рифмой к этому заявлению стали прозвучавшие в польской Яблонне на съезде эмигрировавших российских оппозиционеров инициативы. В частности, предлагалось обеспечить иммунитет от люстрации тем людям в окружении Путина, кто поможет его физически устранить, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Ликвидаторам Путина могут предложить иммунитет?
7 ноября в социальных сетях появилось много острот по поводу курьезной новости из театральной жизни Москвы: в Московском художественном театре имени Чехова из программки спектакля «Лес» по пьесе Островского, поставленного эмигрировавшим из России Кириллом Серебренниковым, пропало его имя.
При этом особую анекдотичность желанию администрации театра стереть память о впавшем в опалу у российской власти художнике сообщило то обстоятельство, что в новой версии программки в соответствующей графе вместо строки «Режиссер — Кирилл Серебренников» появилась информация «Режиссер — Режиссер».
Вряд ли следить за такими сообщениями о произволе цензоров в столице государства-агрессора находятся время и желание у советника президента Украины Михаила Подоляка, но вчера случайным образом получилось так, что он, держась похожей логики, словно слегка потроллил российское политическое руководство, практически призвав Россию убрать фамилию Путина из графы «президент».
То есть буквально таких слов Подоляк, конечно, не произносил, но написал в Твиттере, что Украина не отказывается от самой идеи проведения переговоров с Россией, но считает возможным вести их только с новым лидером российского государства.
Украина настаивает на «отмене» действующего президента РФ
Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Украина много раз повторяла, что будет готова к переговорам только после того момента, как российские силы покинут все оккупированные украинские территории, а поскольку Владимир Путин явно не собирается выполнять это условие, то и вопрос переговоров может стать актуальным для Украины лишь с потерей Путиным власти и переходом ее в другие руки.
Между тем пусть сценарии такой потери выглядят сейчас довольно сильными абстракциями, в конце прошлой недели в польской Яблонне съехавшиеся на координационно-программное заседание бывшие депутаты российской Госдумы и законодательных органов субъектов РФ постарались вдохнуть в эти абстракции дозу конкретики, принявшись обсуждать перспективы не только демонтажа путинского режима, но и физического уничтожения диктатора.
В течение трех дней несколько десятков бывших российских депутатов пытались создать нечто вроде переходного парламента, органа, который на период до первых послепутинских свободных выборов взял бы на себя ответственность за управление Россией, — сразу после того, как режим падет. Выбор Яблонны в качестве места мероприятия, получившего название «Съезд народных депутатов», был, скорее всего, не случайным, поскольку для съезда был подобран тот же самый дворец, в котором в 1989 году проходили переговоры о чем-то вроде «трансфера власти» между лидерами компартии ПНР и «Солидарностью».
Российская оппозиция делила в Польше шкуру еще живого зверя
В первый день на этом мероприятии о необходимости убийства Владимира Путина заявил по видеосвязи депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, сильно смутивший тем самым часть делегатов, однако на третий день съезда эту же тему вывел на аванплан главный распорядитель происходившего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ныне живущий в Украине, который предложил прописать в специальной резолюции формы люстрации, что будет проведена в отношении пособников Путина новой властью.
Пономарев призвал отдельно закрепить в этом документе гарантии освобождения от люстрационной ответственности тех людей в кремлевской верхушке, которые или поспособствуют физическому устранению Владимира Путина, или окажут содействие в его передаче в юрисдикцию международного правосудия.
Возникшие после озвучивания этого предложения дебаты и по форме, и по содержанию очень сильно напоминали дележ шкуры неубитого медведя, так что нечего и удивляться, что именно этот — вступающий, с чьей-то точки зрения, в конфликт с нормами гуманизма — вопрос и оказался самым главным камнем преткновения к тому, чтобы довольно странная компания, собравшаяся в Яблонне, хоть о чем-то бы договорилась. Кого-то инициатива Пономарева напугала в качестве «призыва к убийству», пусть и касающегося даже безусловного кровопийцы, кто-то напугался обширностью слоев населения, определенных Пономаревым подлежащими к люстрационным процедурам, — говорилось о том, что это выглядит так, как если бы колхозников репрессировали бы за участие в коллективизации.
Однако если воздержаться от рассуждений об уместности стимулирования кого-то к физической расправе над военным преступником и тираном с нравственной точки зрения, а попытаться вместо этого поразмыслить о практической вероятности реализации такой идеи, то в итоге придется отдать себе отчет в том, что те немногие силы в окружении Владимира Путина, у которых есть хоть какие-то шансы его стреножить и даже прибить, едва ли могут вдохновляться в таком опасном предприятии перспективой обретения какой-то искупительной индульгенции от лидеров т. н. «прекрасной России будущего».
Устранить Путина могут те, кто не уступает ему в злодействе
Во-первых, наиболее решительными в умерщвлении действующих узурпаторов власти всегда оказываются те люди, которые сами имеют претензии на абсолютистскую власть, во-вторых, даже если бы Илья Пономарев согласился бы отпустить все грехи тем, кто принесет путинскую голову, на это никак не пошло бы то самое международное правосудие, в глазах которого вероятные «нейтрализаторы» Путина все равно остались бы такими злодеями, чьи злодейства не имеют срока давности. Трудно вообразить себе, чтобы лидеры гипотетической новой демократической России осмелились бы раздражать — и без того злое на Россию — мировое сообщество попытками заступничества за серийных убийц.
Именно по такому ранжиру очень легко проводятся Евгений Пригожин или Рамзан Кадыров; трудно представить еще хоть кого-то, кто сейчас мог бы справиться с претворением в жизнь озвученных Ильей Пономаревым в Польше надежд. Да, оба они являются в своем роде креатурами Путина, один — управляемым инструментом, второй — за щедрую дань лишь играющим роль «верного пехотинца» своенравным бандитом, но не только второй, но и даже первый могут отступиться от имеющихся у них сейчас ролей, если почувствуют, что хозяин Кремля больше не выступает надежным гарантом их собственной безопасности.
Если это чувство разрастется до масштабов убежденности, вероятно, они вполне могут попытаться сделать с Владимиром Путиным вещь, о которой мечтается Илье Пономареву, но если они и дойдут до такой крайности, то явно уж не для того, чтобы договариваться через посредника в лице Пономарева об амнистии от новой власти. В действительности физическое устранение Владимира Путина может сейчас быть предпринято никак не теми силами, которые, условно говоря, захотят оформить себе «явки с повинной» не с пустыми руками, а только лишь такими, которым расправа над Путиным открыла бы дорогу к тому, чтобы продолжать творить путинские преступления, только с еще большей жестокостью и в еще больших масштабах.
Низложение Путина его же приспешниками могло бы приблизить победу Украины
Конечно, когда Михаил Подоляк говорит о переговорах с новым российским лидером, он в этой роли видит никак не Кадырова и не Пригожина; скорее он может намекать на условно-собирательных Навального, Ходорковского, Каспарова, но следует признать, что временный переход самого важного «центра принятия решений» из одних кровавых рук в другие еще более кровавые мог бы, пожалуй, ускорить наступление того момента, в который Украина сочтет создавшиеся условия для переговоров с РФ подходящими.
Во-первых, огромное количество тех россиян, у которых вызывала доверие т. н. СВО под командованием Путина, существенно поостынут к этой «спецоперации», если верховодить в ней станет Пригожин, не говоря уже о Кадырове; во-вторых, Запад сможет позволить себе куда более вербальное и открытое участие в военном конфликте, если фактическая власть в России окажется в руках головорезов, которые возьмут ее силой, что может очень существенно приблизить победу Украины в войне.
Кажется, что такое развитие событий вполне устроило бы и Михаила Подоляка, и Илью Пономарева. Пожалуй, даже возникает ощущение, что они различают впереди довольно схожие перспективы, и в действительности Пономарев со своими ближайшими соратниками склонен обещать иммунитет от люстрационной программы не фактическим устранителям Владимира Путина, а тем людям из российских политэлит, кто преуспел бы в плетении интриг, катализировавших бы рост недовольства Путиным у самых злобных из его «доверенных лиц».
Отчего-то проще всего вообразить в такой роли кого-то из олигархического крыла более-менее ближнего путинского круга, эдакого условно-собирательного Абрамовича. При этом стоит вспомнить о твите Михаила Подоляка, как условно-собирательный Абрамович превращается едва ли не во вполне конкретного; решения Владимира Зеленского, принимавшиеся в последние месяцы, крайне редко вызывали критику в украинском обществе, и одно из исключений в этом ряду как раз касалось Романа Абрамовича, на чью важность в российско-украинских переговорах якобы указывал Вашингтону Зеленский, предположительно призывая Вашингтон смягчить персональное санкционное давление на Абрамовича.
Таким образом, вполне вероятно, что Михаил Подоляк и Игорь Пономарев, рассуждая о «России без Путина», ключевую роль в реализации такого сценария отводят в своих ожиданиях одной и той же «внутрикремлевской фракции». Это немного смешно, но с легкостью можно подключить к этому сюжету и того же самого режиссера Кирилла Серебренникова, заслужившего минувшей весной немало обидных слов в свой адрес за касавшиеся Романа Абрамовича комментарии, данные режиссером на Каннском фестивале, позволившем ему — вопреки фактору российского паспорта — представить в главном конкурсе свой новый фильм.
Серебренников, конечно, осудил российскую агрессию против Украины, но при этом — уже не закулисно, а предельно публично — назвал санкции против Абрамовича, к тому времени на широкой основе признанного миром близким другом Путина, несправедливыми, обосновав это тем, что Абрамович всегда активно поддерживал производство артхаусных картин. В общем, в лице Серебренникова можно различить еще одного — пусть и не самого влиятельного — заступника интересов российских олигархов в предположительной «новой демократической России».
Однако к твиту Михаила Подоляка и откровениям в Польше Ильи Пономарева все-таки надо относиться с совершенно разными степенями серьезности. Подоляк в канун выборов в Конгресс США отреагировал на резонансные публикации в ведущих американских и европейских газетах, где писалось о просьбах Джо Байдена к Владимиру Зеленскому высказываться на тему переговоров с РФ менее непримиримо, а также о якобы имеющихся у Украины планах согласиться на переговоры с РФ после освобождения от оккупантов Херсона. Аппарату президента Украины было просто важно подчеркнуть, что позиция Киева насчет уместности переговоров с Путиным остается неизменной.
Та же карикатурность, которой очень быстро прирос состоявшийся в Польше съезд странного подобия российского «парламента в изгнании», только подчеркнула крайнюю случайность состава участников этого мероприятия. Подчеркнула до такой степени, что стало слишком уж очевидным, что никак не эти люди будут координировать возможную вооруженную борьбу против путинского режима, и что тоже никак не они будут заниматься обустройством «новой России» — и люстрационными протоколами — в том случае, если этот режим рухнет.