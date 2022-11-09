КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Ликвидаторам Путина могут предложить иммунитет?

Устранить Путина могут те, кто не уступает ему в злодействе

Во-первых, наиболее решительными в умерщвлении действующих узурпаторов власти всегда оказываются те люди, которые сами имеют претензии на абсолютистскую власть, во-вторых, даже если бы Илья Пономарев согласился бы отпустить все грехи тем, кто принесет путинскую голову, на это никак не пошло бы то самое международное правосудие, в глазах которого вероятные «нейтрализаторы» Путина все равно остались бы такими злодеями, чьи злодейства не имеют срока давности. Трудно вообразить себе, чтобы лидеры гипотетической новой демократической России осмелились бы раздражать — и без того злое на Россию — мировое сообщество попытками заступничества за серийных убийц.

Именно по такому ранжиру очень легко проводятся Евгений Пригожин или Рамзан Кадыров; трудно представить еще хоть кого-то, кто сейчас мог бы справиться с претворением в жизнь озвученных Ильей Пономаревым в Польше надежд. Да, оба они являются в своем роде креатурами Путина, один — управляемым инструментом, второй — за щедрую дань лишь играющим роль «верного пехотинца» своенравным бандитом, но не только второй, но и даже первый могут отступиться от имеющихся у них сейчас ролей, если почувствуют, что хозяин Кремля больше не выступает надежным гарантом их собственной безопасности.

Евгений Пригожин. Фото: Alexander Zemlianichenko / AP