Под Мариуполем ширится кладбище-призрак, где в безымянных могилах покоятся тысячи неопознанных жертв войны

За ночь Ольга потеряла не только мужа, но и родителей, которых она сама положила в спальне наверху. Но на этом ее испытания не закончились. Пока соседи выхаживали Ольгу в своем подвале, ей пришлось пережить еще одну трагедию.

Разрушенный дом. Фото: BBC

Оказалось, что за несколько дней до того ее сестра и зять также погибли в результате обстрела.

«Они сидели в саду и пили кофе, когда рядом упал и взорвался снаряд, – говорит Ольга. – Так что буквально за несколько дней я потеряла пять самых дорогих и близких мне людей».

Я познакомилась с Ольгой, когда она уже была в безопасности, переехав к своим взрослым детям, живущим под Амстердамом. Несколько месяцев она провела в инвалидном кресле, но теперь вновь может ходить самостоятельно. Она изучает английский и любит подолгу гулять, рассматривая соседские цветущие сады, которые напоминают ей о доме. И в целом производит впечатление очень живой, элегантной женщины – с тихим голосом и обаятельной улыбкой.

Ольга говорит, что рада остаться в живых – а значит, нужно как-то жить дальше. Когда я на днях я отправила ей сообщение, поздравив с днем ​​рождения, мне пришел такой ответ: «Жизнь продолжается – несмотря ни на что. И я понимаю, что должна жить!»