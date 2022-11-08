За последние полгода на северо-западе Мариуполя, практически стертого с лица земли российской армией, выросло целое импровизированное кладбище – место массового захоронения неопознанных жертв войны. На спутниковых снимках этой местности Би-би-си насчитала по меньшей мере 1500 свежих могил, рассказывает Хилари Андерсон из отдела расследований.
Под Мариуполем ширится кладбище-призрак, где в безымянных могилах покоятся тысячи неопознанных жертв войны
По словам очевидцев и представителей украинских властей, в безымянных, часто братских могилах там погребены останки тысяч мирных жителей, погибших в ходе обстрелов, но никем не идентифицированных – а потому официально числящихся пропавшими без вести.
Взятие Мариуполя было для Кремля одной из важнейших стратегических задач кампании: через него пролегает сухопутная трасса в аннексированный Крым. Именно поэтому с самого начала войны российские авиация и артиллерия практически непрерывно поливали город огнем.
К маю, когда Мариуполь наконец перешел под контроль россиян, тысячи мирных жителей города были убиты, а большая часть городских построек сильно повреждена или даже полностью разрушена.
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Достоверной информации о том, что происходит в городе, катастрофически мало. Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что с начала войны под Мариуполем неуклонно разрастаются три новых массовых захоронения: в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.
По просьбе Би-би-си эксперты Центра информационного сопротивления проанализировали несколько фотографий Старого Крыма, сделанных со спутника, и пришли к выводу, что с июня (когда снимки изучали в прошлый раз) на расположенном там безымянном военном кладбище появилось порядка 1500 новых могил.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россиян в районе Старого Крыма появилось более 4600 новых захоронений. Впрочем, точное число погребенных эксперты назвать затрудняются: неопознанные тела без каких-либо опознавательных знаков нередко оказываются в братских могилах, отмеченных лишь деревянной табличкой с порядковым номером.
По оценкам украинских властей, жертвами боев за Мариуполь стали не менее 25 тыс. человек, из которых 5–7 тысяч погибли под развалинами собственных домов, обрушившихся в результате обстрелов. До войны в Мариуполе жили около 500 тыс. человек.
Очевидцы рассказывают, что своими глазами видели, как на протяжении последних месяцев представители оккупационных властей достают из-под завалов тела погибших и увозят их куда-то для захоронения.
Страшная история 48-летнего бухгалтера Ольги Сагировой – лишь один из примеров того, что пришлось пережить многим жителям Мариуполя.
До войны ее семья жила собственном благоустроенном двухэтажном доме с ухоженным садом, расположенном в одном из спальных районов города.
Когда в ходе очередного налета российской авиации здание разнесло попавшим в него снарядом, под его развалинами погибли муж Ольги Валерий и ее престарелые родители (двое взрослых детей давно жили отдельно).
Сама она чудом осталась жива, но – как и многие другие бежавшие из города жители – по-прежнему не знает, где искать тела своих родных.
Ольга рассказывает, что в начале марта, когда город начала регулярно обстреливать российская армия, в ее районе было еще относительно спокойно. Тем не менее, на ночь они с мужем все равно уходили спать в подвал – на всякий случай. «Я всё плакала, а муж пытался меня успокоить, – вспоминает она. – Говорил, что волноваться не нужно, что мы обязательно все это переживем».
После двух недель ежедневных обстрелов города российскими войсками, поздним вечером 10 марта, в дверь внезапно постучали. На пороге Ольга обнаружила собственных родителей, обоим из которых было уже за 80.
Потрясенные пенсионеры рассказали, что в их доме пожар: здание загорелось от только что попавшего в него снаряда.
Ольга уговаривала родителей переночевать с ней в подвале, но те категорически отказывались, так что ей пришлось положить их в собственной спальне.
Около половины одиннадцатого вечера звуки обстрела стихли, и Валерий поднялся наверх, чтобы немного пройтись. Ольгу он успокоил, пообещав, если что, немедленно вернуться.
Проснулась она в половине четвертого утра, от шума самолета. И почти в ту же секунду на нее обрушились стены.
«Произошло все просто молниеносно, – вспоминает она. – Дом обрушился прямо на меня. Мои ноги оказались под завалами – так, что двигаться я не могла. Когда пропавший от грохота слух начал понемногу возвращаться, я услышала идущий откуда-то со стороны голос мужа. "Оля, помоги мне выбраться, – просил он, – я рядом с лестницей"».
Ольга разглядела Валерия в темноте: до него было меньше двух метров, но дотянуться до мужа она не могла. Завалило его значительно сильнее, и все, что она могла сделать, – это продолжать с ним говорить. «Через некоторое время я услышала его хрип, – вспоминает она, – и после этого он замолчал навсегда».
Одна в темноте Ольга пыталась звать на помощь, но ее криков никто не слышал. В конце концов она увидела, что к ней приближается пятно света - как от переносного фонаря. Это были соседи. Они попытались вытащить ее из-под завалов, но в темноте им это не удалось – они и ушли, пообещав вернуться на рассвете.
Ольга осталась один на один с телом мужа, погребенного под развалинами где-то в темноте, на расстоянии пары метров.
Долгое ожидание
Утром, когда сверху забрезжил свет, Ольга смогла оглядеться по сторонам. Подняв голову, она увидела нависающую над ней и вот-вот готовую обрушиться бетонную плиту. «Я поняла, что все бесполезно: здесь я вскоре и умру», – говорит она. И признается, что в какой-то момент даже думала покончить с собой, чтобы не мучиться.
В конце концов соседи вернулись с подмогой и вновь попытались откопать ее из-под развалин. Левую ногу вскоре удалось освободить, а вот правая оказалась накрепко прижата тяжелой бетонной плитой.
Следующие шесть мучительно долгих часов прошли в попытках ее как-то сдвинуть. В конце концов ногу было решено обмотать тросом и выдернуть силой.
«Я очень боялась, что план не сработает и я останусь без ноги», – говорит Ольга, но с третьей попытки ее таки удалось высвободить.
Обе ноги были сломаны сразу в нескольких местах, так что после освобождения еще почти пять месяцев она не могла самостоятельно передвигаться.
За ночь Ольга потеряла не только мужа, но и родителей, которых она сама положила в спальне наверху. Но на этом ее испытания не закончились. Пока соседи выхаживали Ольгу в своем подвале, ей пришлось пережить еще одну трагедию.
Оказалось, что за несколько дней до того ее сестра и зять также погибли в результате обстрела.
«Они сидели в саду и пили кофе, когда рядом упал и взорвался снаряд, – говорит Ольга. – Так что буквально за несколько дней я потеряла пять самых дорогих и близких мне людей».
Я познакомилась с Ольгой, когда она уже была в безопасности, переехав к своим взрослым детям, живущим под Амстердамом. Несколько месяцев она провела в инвалидном кресле, но теперь вновь может ходить самостоятельно. Она изучает английский и любит подолгу гулять, рассматривая соседские цветущие сады, которые напоминают ей о доме. И в целом производит впечатление очень живой, элегантной женщины – с тихим голосом и обаятельной улыбкой.
Ольга говорит, что рада остаться в живых – а значит, нужно как-то жить дальше. Когда я на днях я отправила ей сообщение, поздравив с днем рождения, мне пришел такой ответ: «Жизнь продолжается – несмотря ни на что. И я понимаю, что должна жить!»
Большую часть своего дня рождения Ольга провела в слезах. Еще несколько месяцев после той страшной ночи она не могла заставить себя лечь спать до самого утра – иначе ей начинали сниться кошмары, в которых она снова и снова переживала тот ужас.
Она бесконечно перебирает довоенные фотографии семьи и говорит, что до сих пор так и не может до конца осознать, что с ней произошло. Двое взрослых детей постоянно напоминают ей мужа, по которому она невыносимо скучает. Раньше они вместе плавали, раз в неделю устраивали дома шумные вечеринки, а теперь она живет одна в маленькой квартирке за рубежом.
Выяснить что-либо о погибших родственниках Ольге так и не удалось. Она подозревает, что их тела так и остались погребены под завалами. Город теперь находится под контролем россиян, но еще летом Ольге говорили, что в развалинах ее старого дома можно было разглядеть полупридавленное тело.
Могильщик
Таких, как Ольга, в городе немало: отыскать тела пропавших родственников пытаются сотни, если не тысячи мариупольцев. Некоторых неопознанных погибших, тела которых удалось собрать в перерывах между обстрелами, похоронили в братской могиле в центре Мариуполя сами местные жители.
В начале марта, когда эколог Ваган Мнацаканян попытался найти место, чтобы похоронить своего погибшего во время войны отца, он с ужасом и удивлением обнаружил, что городские морги переполнены.
Он обратился к местным властям и – понимая, что ровно в такой же ситуации находятся многие жители города – вызвался сам заняться организацией экстренных захоронений. Из числа местных жителей он организовал несколько бригад, которые в марте вырыли в центре города три большие братские могилы и в течение пяти дней свозили туда тела, собирая погибших со всего Мариуполя под интенсивным обстрелом.
Неудивительно, что большинство погибших были захоронены в спешке, их тела зачастую просто были обернуты тканью.
«В особенно тяжелые дни нам приходилось собирать по сто тел погибших – а иногда и по полторы сотни в день, – говорит он. Трупов было так много, что мы просто физически были не в состоянии подобрать всех».
«А однажды, – вспоминает Ваган, – я пытался спастись от летящего в мою сторону снаряда – и мне пришлось прыгнуть прямо в вырытую траншею братской могилы. Упал сверху на сваленные грудой трупы – но сам, по счастью, остался жив».
В поисках сына
Сын Татьяны пропал без вести во время боевых действий. Сама она решила во что бы то ни стало узнать его судьбу – и летом поиски сына привели ее под Мариуполь, в село Виноградное, где было организовано еще одно массовое захоронение.
Что случилось с 26-летним Ярославом, она, по ее словам, так и не знает. До войны парень увлекался автомобилями и мечтал о собственном бизнесе. А потом ей сообщили, что сын погиб, пав жертвой снайпера.
«Если его действительно нет в живых, мы хотели бы похоронить его как полагается, - говорит она. – В одном Виноградном мы насчитали более 800 свежих могил».
Свою фамилию Татьяна просит не упоминать. Как и многие жители Мариуполя, она предпочитает не распространяться о массовых захоронениях публично, опасаясь репрессий со стороны оккупационных властей.
Она показывает фотографию, сделанную в Виноградном, на безымянном кладбище. Могилы отмечены деревянными столбиками, но на прибитых к ним деревянных же табличках указаны лишь пол и порядковый номер. И ни одного имени.
«Большинство тел захоронено неопознанными», – утверждает она.
Другие местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту Би-би-си, рассказывали, как летом пытались отыскать своих близких в импровизированных мариупольских моргах - в груде бездыханных тел, сваленных без всякого холодильника, прямо на земле.
«Люди должны узнать правду обо всех этих ужасах, – говорит Татьяна, – чтобы такое больше не повторилось никогда».