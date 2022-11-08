В ноябре сборная Эстонии по баскетболу проведет два отборочных матча ЧМ-2023 с командами Швеции и Финляндии; главный тренер команды Юкка Тойяла вызвал в сборную 14 баскетболистов, сообщает Rus.err.
В сборную Эстонии на отборочные матчи ЧМ вызваны 14 баскетболистов
11 ноября сборная Эстонии сыграет со Швецией дома, а 14 ноября - в гостях с Финляндией, в заявку на каждую из игр попадут 12 баскетболистов.
Эстонские баскетболисты занимают в своей группе последнее, шестое, место, одержав две победы в восьми матчах. У шведов в активе три победы, а сборная Финляндии уже гарантировала путевку на ЧМ-2023, который пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии.
Сборная Эстонии по баскетболу
Кристиан Кулламяэ («Литкабелис», Литва),
Каспер Суурорг («Ховентут», Испания),
Мярт Розенталь («Тартуский университет»),
Микк Юркатамм («Тревизо», Италия),
Леэмет Бёклер («Сент-Мэри Гэлс», США),
Роберт Валге («Садам», Пярну),
Михкель Кирвес («Садам», Пярну),
Хуго Тоом («Калев/Крамо»),
Артур Конончук («Калев/Крамо»),
Кристьян Китсинг («Калев/Крамо»),
Йоонас Рийсмаа («Бриндизи», Италия),
Крегор Хермет («Старт», Польша),
Сийм-Сандер Вене («Хапоэль» Иерусалим, Израиль),
Маттиас Тасс («Домброва-Гурнича», Польша).