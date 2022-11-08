В сборную Эстонии на отборочные матчи ЧМ вызваны 14 баскетболистов

11 ноября сборная Эстонии сыграет со Швецией дома, а 14 ноября - в гостях с Финляндией, в заявку на каждую из игр попадут 12 баскетболистов.

Эстонские баскетболисты занимают в своей группе последнее, шестое, место, одержав две победы в восьми матчах. У шведов в активе три победы, а сборная Финляндии уже гарантировала путевку на ЧМ-2023, который пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии.