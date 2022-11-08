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В сборную Эстонии на отборочные матчи ЧМ вызваны 14 баскетболистов

rus.postimees.ee
В сборную Эстонии на отборочные матчи ЧМ вызваны 14 баскетболистов
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Хуго Тоом забрасывает мяч.
Хуго Тоом забрасывает мяч. Фото: Siim Semiskar.

В ноябре сборная Эстонии по баскетболу проведет два отборочных матча ЧМ-2023 с командами Швеции и Финляндии; главный тренер команды Юкка Тойяла вызвал в сборную 14 баскетболистов, сообщает Rus.err.

11 ноября сборная Эстонии сыграет со Швецией дома, а 14 ноября - в гостях с Финляндией, в заявку на каждую из игр попадут 12 баскетболистов.

Эстонские баскетболисты занимают в своей группе последнее, шестое, место, одержав две победы в восьми матчах. У шведов в активе три победы, а сборная Финляндии уже гарантировала путевку на ЧМ-2023, который пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

Сборная Эстонии по баскетболу

Кристиан Кулламяэ («Литкабелис», Литва),

Каспер Суурорг («Ховентут», Испания),

Мярт Розенталь («Тартуский университет»),

Микк Юркатамм («Тревизо», Италия),

Леэмет Бёклер («Сент-Мэри Гэлс», США),

Роберт Валге («Садам», Пярну),

Михкель Кирвес («Садам», Пярну),

Хуго Тоом («Калев/Крамо»),

Артур Конончук («Калев/Крамо»),

Кристьян Китсинг («Калев/Крамо»),

Йоонас Рийсмаа («Бриндизи», Италия),

Крегор Хермет («Старт», Польша),

Сийм-Сандер Вене («Хапоэль» Иерусалим, Израиль),

Маттиас Тасс («Домброва-Гурнича», Польша).

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