12 ноября, в субботу, в Нарвском ледовом холле состоится знаменательное событие в истории нарвского и эстонского хоккея. После очень длительного перерыва на лёд выйдут любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды «Кренгольм» - участницы чемпионатов СССР во второй и первой лигах.
Легендарный «Кренгольм» снова на льду!
Команда кренгольмцев, проживающих в Нарве, против кренгольмцев-«легионеров». Главный организатор праздника Спортивная школа Паэмурру, начало мероприятия в 16:30. Вход бесплатный.
Ведущие - Евгений Рогов и Игорь Расстрыгин.
С историей команды можно ознакомиться здесь. А ниже узнать, кто выйдет на лед уже в эти выходные ( списке гостей и составах команд могут быть изменения):
- Александр Шляпников
- Александр Колпаков
- Александр Гуляев
- Александр Комаров
- Александр Шустов
- Алексей Бевз
- Анатолий Захаров
- Анатолий Осипов
- Андрей Харитонов
- Андрус Ахи
- Владимир Назаренко
- Валерий Лебедев
- Владимир Ципровский
- Владимир Карачёв
- Вячеслав Кульпин
- Вячеслав Сибирцев
- Вячеслав Скворцов
- Геннадий Рыжков
- Герман Долженков
- Иван Логинов
- Игорь Осипенков
- Игорь Елизаров
- Леонид Цетлин
- Леонид Филимонов
- Михаил Цетлин
- Михаил Коршунов
- Николай Кильдишов
- Николай Ветков
- Олег Пузанов
- Олег Трубачёв
- Сергей Бойков
- Сергей Филиппов
- Юрий Панин
Тренеры и администрация:
- Алексей Сасин
- Владимир Чекалкин
- Николай Усов
- Раис Давлеткильдиев
- Станислав Иванов
- Юрий Исаев
- Юрий Белогородцев