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Легендарный «Кренгольм» снова на льду!

rus.postimees.ee
Легендарный «Кренгольм» снова на льду!
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Фото: Admin

12 ноября, в субботу, в Нарвском ледовом холле состоится знаменательное событие в истории нарвского и эстонского хоккея. После очень длительного перерыва на лёд выйдут любимые нарвскими болельщиками игроки и тренеры легендарной хоккейной команды «Кренгольм» - участницы чемпионатов СССР во второй и первой лигах.

Команда кренгольмцев, проживающих в Нарве, против кренгольмцев-«легионеров». Главный организатор праздника Спортивная школа Паэмурру, начало мероприятия в 16:30. Вход бесплатный.

Ведущие - Евгений Рогов и Игорь Расстрыгин.

С историей команды можно ознакомиться здесь. А ниже узнать, кто выйдет на лед уже в эти выходные ( списке гостей и составах команд могут быть изменения):

- Александр Шляпников

- Александр Колпаков

- Александр Гуляев

- Александр Комаров

- Александр Шустов

- Алексей Бевз

- Анатолий Захаров

- Анатолий Осипов

- Андрей Харитонов

- Андрус Ахи

- Владимир Назаренко

- Валерий Лебедев

- Владимир Ципровский

- Владимир Карачёв

- Вячеслав Кульпин

- Вячеслав Сибирцев

- Вячеслав Скворцов

- Геннадий Рыжков

- Герман Долженков

- Иван Логинов

- Игорь Осипенков

- Игорь Елизаров

- Леонид Цетлин

- Леонид Филимонов

- Михаил Цетлин

- Михаил Коршунов

- Николай Кильдишов

- Николай Ветков

- Олег Пузанов

- Олег Трубачёв

- Сергей Бойков

- Сергей Филиппов

- Юрий Панин

Тренеры и администрация:

- Алексей Сасин

- Владимир Чекалкин

- Николай Усов

- Раис Давлеткильдиев

- Станислав Иванов

- Юрий Исаев

- Юрий Белогородцев

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