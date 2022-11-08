Шок! Владелец «Ливерпуля» выставил клуб на продажу

«В последнее время произошёл ряд смен владельцев, а также появлялось немало слухов о смене владельцев клубов английской Премьер-лиги. В связи с этим нас регулярно спрашивают о статусе «Fenway Sports Group» (FSG) в качестве владельцев «Ливерпуля». FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». Ранее FSG заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба «Ливерпуль». FSG по-прежнему полностью делает всё для успеха «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — говорится в официальном заявлении компании для The Athletic.