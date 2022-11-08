Чтобы продать свой участок земли, продавец проявил изобретательность: оказывается, Чудское озеро можно проиллюстрировать фотографией побережья Карибского моря.
Не смешно! Участок в Причудье рекламируется как побережье Карибского моря
Не смешно! Участок в Причудье рекламируется как побережье Карибского моря
Собственник земельного участка площадью 6300 м2 в причудской деревне Касепя выставил недвижимость на продажу за 25 тысяч евро.
Все бы ничего, но рекламное объявление на портале KV.EE выглядит несуразно из-за главной фотографии, на которой изображен... мексиканский курортный город Канкун. Картинку украшает текст «PEPSI JARV 2075 - FUTURE!!!». Судя по всему, землевладелец ратует за потепление климата: вместо сосен на берегу Чудского озера будут расти пальмы.
Как после этого относиться к объявлению - как к розыгрышу или как к проявлению своеобразного чувства юмора реального продавца по имени Алексей, непонятно. Посмотрите сами: объявление находится ЗДЕСЬ.
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