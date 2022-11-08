Не смешно! Участок в Причудье рекламируется как побережье Карибского моря

Собственник земельного участка площадью 6300 м2 в причудской деревне Касепя выставил недвижимость на продажу за 25 тысяч евро.

Все бы ничего, но рекламное объявление на портале KV.EE выглядит несуразно из-за главной фотографии, на которой изображен... мексиканский курортный город Канкун. Картинку украшает текст «PEPSI JARV 2075 - FUTURE!!!». Судя по всему, землевладелец ратует за потепление климата: вместо сосен на берегу Чудского озера будут расти пальмы.