Эксперты: вопрос не в том, наступит ли экономический спад, а в том, насколько мы к нему готовы

«Банки по-прежнему выдают жилищные кредиты, но при этом учитывают больше рисков, например, увеличение всех расходов в непрогнозируемом объеме. Поэтому в оценке платежеспособности клиента мы также более консервативны, чтобы и банк, и клиент подходили ответственно», — отметила Кэтлин Ватсель на конференции «Что дальше?» Союза фирм недвижимости Эстонии. Она добавила: чтобы учесть увеличение расходов и дальнейшее повышение Euribor, банки стали предоставлять меньшую максимальную сумму кредита, основываясь на данных о размере зарплаты ходатая.

В то же время Ватсель отметила, что в настоящее время у клиентов не наблюдается тенденции к возникновению затруднений при оплате жилищных кредитов.

Член правления OÜ Domus Kinnisvara Vahendus Рандо Ванавески отметил, что рынок изменился. «Нужно быстро адаптироваться к изменениям, готовый покупатель – на вес золота. Предложение растет, а мы боремся за покупателей, количество которых сокращается. Сделки совершат те, кто сможет дольше удержать клиента», — сказал Ванавески.

Аналитик и оценщик Arco Vara Kinnisvarabüroo Михкель Элисте отметил, что если раньше очередь на оценочные услуги составляла от четырех до пяти недель, то сегодня она сократилась до трех недель. Элисте сказал, что сейчас довольно сложно выделить положительные факторы касательно спроса на недвижимость.

Эксперты рекомендуют придерживаться консервативной линии