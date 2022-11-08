По мнению экспертов, наблюдается падение спроса на рынке недвижимости. Организации, занимающиеся кредитованием, сегодня тщательно взвешивают все риски. По словам руководителя отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель, рынок недвижимости находится в переломной точке, хотя количество клиентов, у которых возникали бы трудности с платежами по кредиту, в настоящее время существенно не изменилось.
Эксперты: вопрос не в том, наступит ли экономический спад, а в том, насколько мы к нему готовы
«Банки по-прежнему выдают жилищные кредиты, но при этом учитывают больше рисков, например, увеличение всех расходов в непрогнозируемом объеме. Поэтому в оценке платежеспособности клиента мы также более консервативны, чтобы и банк, и клиент подходили ответственно», — отметила Кэтлин Ватсель на конференции «Что дальше?» Союза фирм недвижимости Эстонии. Она добавила: чтобы учесть увеличение расходов и дальнейшее повышение Euribor, банки стали предоставлять меньшую максимальную сумму кредита, основываясь на данных о размере зарплаты ходатая.
В то же время Ватсель отметила, что в настоящее время у клиентов не наблюдается тенденции к возникновению затруднений при оплате жилищных кредитов.
Член правления OÜ Domus Kinnisvara Vahendus Рандо Ванавески отметил, что рынок изменился. «Нужно быстро адаптироваться к изменениям, готовый покупатель – на вес золота. Предложение растет, а мы боремся за покупателей, количество которых сокращается. Сделки совершат те, кто сможет дольше удержать клиента», — сказал Ванавески.
Аналитик и оценщик Arco Vara Kinnisvarabüroo Михкель Элисте отметил, что если раньше очередь на оценочные услуги составляла от четырех до пяти недель, то сегодня она сократилась до трех недель. Элисте сказал, что сейчас довольно сложно выделить положительные факторы касательно спроса на недвижимость.
Эксперты рекомендуют придерживаться консервативной линии
По словам Ватсель, очевидно, что среди клиентов, которые взяли жилищный кредит, возрастает неуверенность в отношении будущего, поскольку Euribor продолжает расти. Участники рынка уже прогнозируют в следующем году трехпроцентный Euribor.
Эксперты сошлись во мнении, что на рынке недвижимости ожидается падение на 10-15%, поскольку спрос снижается, а предложение растет.
По словам Ванавески, потенциальные покупатели отложили свое решение о покупке в надежде на снижение цен. А Ватсель отметила, что даже если цены на недвижимость сократятся на 10-20%, мы вернемся только к прошлогоднему их уровню.
По словам Ватсель, сегодня банки значительно лучше подготовлены к кризису по сравнению с 2008 годом, потому что кредиты выдаются более ответственно. «При расчете нашей кредитоспособности мы учитывали почти 4% Euribor на протяжении 10 лет. Кроме того, по сравнению с 2008 годом депозиты клиентов выросли в три раза. Мы создали местные банковские структуры, доля которых на рынке уже составляет 25%. Мы принимаем решения, исходя из интересов людей, живущих в Эстонии», — сказала Ватсель.
Она подчеркнула, что следует всегда — и особенно сейчас — следить за своими финансовыми потоками и семейным бюджетом.