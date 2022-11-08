Работодатели не предвидят снижения нехватки рабочей силы

«В этом году основную заработную плату работников повысили 76% работодателей, и если в предыдущие годы повышение зарплаты в основном составляло около 5–6%, то в этом году заработная плата была скорректирована примерно на 9–10%», – пояснила Кадри Сеэдер и добавила, что, по словам работодателей, разница между ожидаемой и реальной заработной платой может остаться основным фактором, влияющим на рынок труда, и в 2023 году.

Кроме того, несмотря на сложную экономическую ситуацию, более половины работодателей прогнозируют рост конкуренции на рынке труда и снижение интереса молодежи к работе в своей сфере деятельности, что также усложнит поиск работников в 2023 году.

Если еще весной 63% работодателей прогнозировали, что приезд работников из Украины облегчит наем персонала, то на сегодняшний день этот оптимизм угас – всего 22% работодателей видят в этом фактор, влияющий на поиск новых работников.