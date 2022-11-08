Согласно результатам опроса работодателей, проведенного Агентством по исследованию зарплат и порталом поиска работы CVKeskus.ee осенью 2022 года, почти две трети (64%) работодателей считают, что нанять новых работников за последний год стало сложнее, и более половины работодателей прогнозируют, что в новом году наем персонала еще более усложнится.
Работодатели не предвидят снижения нехватки рабочей силы
По оценке большинства работодателей, найти новых работников за последний год стало сложнее – лишь 2% респондентов отметили, что найти работников стало проще. Работодатели не склонны прогнозировать снижение нехватки рабочей силы и в следующем году.
70% работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев нанять новых работников либо на новые рабочие места, либо на замену, либо на временную работу. Аналогичный показатель был и осенью 2019 года, когда нанять новых сотрудников в течение ближайших шести месяцев планировали 69% работодателей.
«Если сравнивать с весной этого года, то работодатели, несомненно, ожидают увеличения числа соискателей работы на рынке труда и повышенной готовности работников к смене рабочего места, однако все же не предвидят изменения сложившейся тенденции, – прокомментировала исследование руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что более половины работодателей прогнозируют еще большее усложнение найма персонала. – Этот показатель значительно выше, чем был весной, когда ухудшение ситуации с поиском новых работников прогнозировали 38% работодателей».
«За последние месяцы активность подачи заявлений на вакансии резко возросла, и среднее количество кандидатов на одну вакантную должность на портале поиска работы CVKeskus.ee вернулось на уровень 2019 года, однако очевидно, что пожелания потенциальных работников в отношении нового рабочего места уже не сравнить с теми, что были три года назад», – добавила Грете Адлер.
Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер отметила, что, по результатам исследования, три работодателя из четырех обосновали сложности с наймом возросшими ожиданиями работников в отношении заработной платы.
«В этом году основную заработную плату работников повысили 76% работодателей, и если в предыдущие годы повышение зарплаты в основном составляло около 5–6%, то в этом году заработная плата была скорректирована примерно на 9–10%», – пояснила Кадри Сеэдер и добавила, что, по словам работодателей, разница между ожидаемой и реальной заработной платой может остаться основным фактором, влияющим на рынок труда, и в 2023 году.
Кроме того, несмотря на сложную экономическую ситуацию, более половины работодателей прогнозируют рост конкуренции на рынке труда и снижение интереса молодежи к работе в своей сфере деятельности, что также усложнит поиск работников в 2023 году.
Если еще весной 63% работодателей прогнозировали, что приезд работников из Украины облегчит наем персонала, то на сегодняшний день этот оптимизм угас – всего 22% работодателей видят в этом фактор, влияющий на поиск новых работников.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год проводят среди работодателей и работников опросы, с помощью которых собираются оценки изменения заработных плат, доплат, бонусов и тенденций в сфере найма. Результаты опроса работодателей основываются на отзывах 441 работодателя, которые в совокупности обеспечивают работой более чем 50 000 человек.