Банки выдают меньше кредитов на покупку жилья

«Недвижимости выставлено на продажу больше, чем было год назад, потому что сейчас ее выставили на продажу те люди, которые иначе держали ее про запас. Но поскольку цены на энергоносители стали такими высокими, подобная стратегия перестала себя оправдывать, потому что, к сожалению, вам так или иначе приходится оплачивать коммунальные услуги»», – сказал Ребане.

По его словам, высокое предложение и низкий спрос означает, что продавцу приходится идти на компромисс и снижать цену, чтобы найти покупателя.

За последние два года цены на недвижимость выросли в среднем на 20 процентов. Хотя аналитики в целом согласны с тем, что постепенное снижение цен продолжится, мнения расходятся в том, будет ли падение таким же стремительным, как предыдущий рост, или нет.

«С ценами, какими они были до сих пор, это, конечно, нельзя назвать рыночным крахом, скорее, нормализацией», – сказал Ребане.

Euribor учитывали 10 лет

Катлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV, подтвердила, что максимальная сумма кредита, выдаваемого ими, также уменьшилась, поскольку при этом существенно увеличились расходы семей. «Мы должны учитывать это при выдаче кредитов и по-прежнему ответственно выдавать кредиты», – сказал он.