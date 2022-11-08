В связи с ростом цен и общим подорожанием жизни банки начали снижать размеры жилищных кредитов. Поэтому те, у кого еще год назад была возможность приобрести недвижимость с помощью кредита, возможно, уже не смогли бы этого сделать сегодня.
Банки выдают меньше кредитов на покупку жилья
«Если в прошлом году клиент получил кредит в банке, например, на 100 000 евро, то сейчас при той же зарплате он получит около 80 000», — описал текущую ситуацию Танель Ребане, руководитель отдела обслуживания физических лиц в банке Luminor. По его словам, поскольку цены на жилые помещения пока существенно не упали, часть недвижимости стала недоступной для людей, оказавшихся в таком положении, пишет ERR.
Банк Эстонии установил, что кредитные обязательства человека могут составлять максимум половину его дохода. Коммерческие банки часто более консервативны и учитывают 40 процентов. Помимо соотношения кредитных обязательств и доходов, банки также смотрят, сколько свободных средств остается у человека после оплаты необходимых расходов, таких как покупка продуктов или оплата счетов за электричество и отопление.
«Поскольку расходы, необходимые для жизни, так сильно выросли в последнее время, некоторые люди, которые, возможно, получили кредит год назад со своим доходом, могут не получить его сегодня, потому что у них больше нет столько свободных средств для обслуживания этого кредита. Это одна из основных причин, которая в последнее время стала влиять на выдачу кредитов», – сказал Ребане.
Спрос уменьшается, предложение растет
Означает ли это, что стоит ожидаться начала падения цен на недвижимость теперь? По словам Ребане, цены действительно могут снизиться, но все равно это зависит от объекта, застройщика, а также скорости продажи. При этом спрос значительно снижается, а количество предложений продолжает расти.
«Недвижимости выставлено на продажу больше, чем было год назад, потому что сейчас ее выставили на продажу те люди, которые иначе держали ее про запас. Но поскольку цены на энергоносители стали такими высокими, подобная стратегия перестала себя оправдывать, потому что, к сожалению, вам так или иначе приходится оплачивать коммунальные услуги»», – сказал Ребане.
По его словам, высокое предложение и низкий спрос означает, что продавцу приходится идти на компромисс и снижать цену, чтобы найти покупателя.
За последние два года цены на недвижимость выросли в среднем на 20 процентов. Хотя аналитики в целом согласны с тем, что постепенное снижение цен продолжится, мнения расходятся в том, будет ли падение таким же стремительным, как предыдущий рост, или нет.
«С ценами, какими они были до сих пор, это, конечно, нельзя назвать рыночным крахом, скорее, нормализацией», – сказал Ребане.
Euribor учитывали 10 лет
Катлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV, подтвердила, что максимальная сумма кредита, выдаваемого ими, также уменьшилась, поскольку при этом существенно увеличились расходы семей. «Мы должны учитывать это при выдаче кредитов и по-прежнему ответственно выдавать кредиты», – сказал он.
Банки уже почти десять лет учитывают повышение Euribor при кредитовании, подчеркнула Ватсель. «Банки должны рассчитывать жилищный кредит с процентной ставкой в шесть процентов, которая уже включает примерно четырехпроцентный Euribor», – сказала она.
Swedbank – единственный крупный банк, который не изменил условия жилищных кредитов, подтвердила руководитель отдела жилищных кредитов Анне Пяргма. По его словам, Swedbank использует более индивидуальный подход, когда речь идет о смене жилья, когда у человека одновременно имеются два ипотечных кредита. «В этом случае мы проверяем, сможет ли человек обслуживать оба кредита в период смены жилья», – сказала она.
Swedbank также более внимательно следит за кредитованием проектов строительства частных домов, поскольку цены на строительство постоянно меняются. «Мы отталкиваемся от минимальной цены строительства и посмотрим, есть ли у человека определенный запас на случай, если это строительство окажется дороже, чем планировалось», — сказал Пяргма.
Силле Халланг, руководитель отдела обслуживания частных клиентов SEB, уточнила, что банк не изменил условия жилищного кредита. «Однако изменилось то, что быстрый рост инфляции значительно увеличил повседневные расходы в этом году, и это, безусловно, повлияет на сумму кредита, предлагаемого клиенту. Мы следим за тем, чтобы у заемщика были средства для покрытия других повседневных расходов, даже после оплаты кредитных обязательств», – сказала она.
Интерес к кредитам снижается
В некотором смысле интерес клиентов к кредитам идет в ногу с позицией банков. Так же, как снижаются суммы выдаваемых кредитов, количество кредитных заявок уже уменьшилось – на 30-40 процентов в зависимости от банка и рассматриваемого периода.
По словам Пяргма, в начале года у Swedbank было около тысячи кредитных заявок. Сейчас их около 700, но реальный интерес может быть еще меньше.
Ребане, глава отдела обслуживания частных лиц в Luminor, отметил, что количество кредитных заявок в Luminor уменьшилось примерно на столько же.
У заемщиков нет проблем с выплатой кредитов
Все опрошенные банки подтверждают, что ситуация с их кредитным портфелем превосходна, и у клиентов нет никаких признаков увеличения трудностей с оплатой кредитов. Пяргма из Swedbank пояснила, что трудности с платежами возникают не из-за увеличения Euribor или роста цен, а из-за наличия работы и хорошего здоровья, позволяющего работать.
В SEB не заметили роста числа просроченных платежей в своем кредитном портфеле, но Халланг отметила, что на данный момент все по-прежнему хорошо. «Я не могу исключать, что это произойдет в ближайшие месяцы, когда начнут поступать более высокие счета за отопление. Конечно, эта опасность реальна», – сказала она.
Ватсель из LHV смотрит на ситуацию несколько более позитивно. «Мы сейчас достаточно хорошо выдерживаем этот кризис. Если мы посмотрим, например, на депозиты, на свободные деньги людей, то этот объем сейчас в три раза больше, чем во время предыдущего кризиса», – сказала она.
Ребане сказал, что Luminor чувствует себя уверенно, поскольку придерживается кредитной политики, которая оберегает клиентов, а кредитный портфель банка включает людей, которые действительно могут позволить себе кредит.
Представители банков уверены, что даже если экономическая ситуация станет более сложной, предыдущий глобальный экономический кризис не повторится и массовой потери жилья не произойдет.
Условия кредитования не изменятся
Банки не планируют ужесточать условия выдачи жилищных кредитов, поскольку, по словам всех предыдущих ораторов, кредитование уже происходит на крайне консервативных условиях.
«Мы никогда не относились к кредитам легкомысленно», – сказала Пяргма из Swedbank. – Кредитование было, есть и остается ответственным. В нем уже прописан консерватизм». Однако она отметила, что если раньше между банками существовали различия по максимальному кредиту, выдаваемому клиенту, то, возможно, теперь эти различия будут меньше.