Вы еще можете утеплить дом до наступления сильных холодов

Что еще можно сделать до наступления сильных холодов и начала настоящего отопительного сезона, чтобы хоть немного уменьшить счета за отопление как в этом, так и в будущих отопительных сезонах?

Ищите неутепленные зоны

Одним из главных требований к хорошо сохраняющему тепло дому является его воздухонепроницаемость, в связи с чем чрезвычайно важно найти места, через которые воздух может попадать в дом и выходить из него. И такими местами совсем не обязательно будут дыры в стенах.

«Например, в более старых домах особенно сложными местами являются зоны под окнами и вокруг дверей. В свою очередь, в новых домах при установке окон и дверей допускается немало ошибок, или же просто может разрушиться уплотнитель или уплотнительная вата вокруг окна или двери. В таком случае отделять находящийся в доме теплый воздух от уличного воздуха будет только отделочный слой или фасад здания. Однако данные элементы не предназначены для удерживания тепла», – объяснил технический консультант производителя изоляционных материалов Kingspan Insulation OÜ Кристьян Вяэстер.

Обычно плохое утепление окон и дверей может почувствовать каждый, потому что в таком случае воздух и поверхности вблизи оконных рам будут значительно более холодными. При холодной и очень влажной погоде вблизи оконных и дверных рам может возникнуть слой льда, скапливаться влажность, образовываться плесень.