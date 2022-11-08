Законопроект от Партии реформ: граждан РФ хотят лишить права голоса на местных выборах

Недавно председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что граждане России должны быть лишены права голоса на выборах в органы местного самоуправления как можно скорее. Партия реформ не хочет оставаться в стороне и выступит с собственным законопроектом.

Член Рийгикогу Кристен Михал (Партия реформ) считает, что те, кто выбирает Путина в посольстве, не должны принимает важные решения в Эстонии, в том числе и в столице.

«Ведь были времена в 90-е, когда считалось, что капитализм и демократия изменят характер российского управления. Это не ликвидировало ощущение опасности в Эстонии, хотя в других странах считали, что мы слишком много надумывали. Даже в Эстонии находились журналисты, которые говорили, что наши разговоры о влиянии России, например, об информационной войне, стары, как пластинка Boney M. Я говорю это не для того, чтобы доказать, что кто-то был неправ, а потому, что это беспокойство все же было обоснованным. Сегодня женщины, дети и мужчины на Украине расплачиваются жизнями за захватнические планы путинской клики. Так когда, если не сейчас?» – говорит Михал.

По мнению политика, депутинизация должна продолжаться: «Информационные каналы перекрыты, в музей отправляются символы эпохи советской оккупации, начинается переход на эстоноязычное образование. Изменения должны быть внесены и в выборы, граждане России, выбирающие Путина в посольстве (без всякого давления), не должны участвовать в эстонских делах. Ни в государственных, ни в местных. Если есть желание, всегда можно проявить инициативу и стать гражданином Эстонии».