Кому верить? Глава M-Sport вновь посеял неразбериху

Хотя 2023 год уже на пороге, в мире гонок по-прежнему все неясно. И если порталы DirtFish и it.motorsport.com пару дней назад сообщили, что у оставшегося без Оття Тянака Hyundai состав укомплектован, команды это официально не подтвердили.

Прежде всего, это касается Крэйга Брина. Журналист Джакомо Раули уверенно написал, что присоединившийся в этом году к Ford ирландец внова вернетс я в Hyundai. Но глава команды M-Sport Рич Милленер опроверг эти слухи.

«В данный момент никаких изменений не планируется, – сказал британец изданию Iltalehti. – У Брина есть контракт на будущий сезон, мы не планируем его менять. Мы знаем, на что он способен».

Через неделю гоночный сезон завершится в Японии.

«Последние гонки прошли сложно. Надеюсь, последний этап он сможет проехать без напряжения и показать хороший результат», – добавил Милленер.