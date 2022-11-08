За неделю до завершения нынешнего сезона чемпионата мира по ралли, в воздухе по-прежнему витает множество вопросов. Главный: чего ожидать в будущем году?
Кому верить? Глава M-Sport вновь посеял неразбериху
Хотя 2023 год уже на пороге, в мире гонок по-прежнему все неясно. И если порталы DirtFish и it.motorsport.com пару дней назад сообщили, что у оставшегося без Оття Тянака Hyundai состав укомплектован, команды это официально не подтвердили.
Прежде всего, это касается Крэйга Брина. Журналист Джакомо Раули уверенно написал, что присоединившийся в этом году к Ford ирландец внова вернетс я в Hyundai. Но глава команды M-Sport Рич Милленер опроверг эти слухи.
«В данный момент никаких изменений не планируется, – сказал британец изданию Iltalehti. – У Брина есть контракт на будущий сезон, мы не планируем его менять. Мы знаем, на что он способен».
Через неделю гоночный сезон завершится в Японии.
«Последние гонки прошли сложно. Надеюсь, последний этап он сможет проехать без напряжения и показать хороший результат», – добавил Милленер.
Первый номер М-Sport Брин находится в общем зачете чемпионата мира со своими 79 баллами лишь на седьмом месте. От Калле Рованперя, давно заработавшего себе победу, Брина отделяют 176 баллов.