Вопроса нет ⟩ «Мои соседи курят траву». Люди на улице рассказывают о насущном

Антон Фото: Денис Антонов

Антон:«Я лично столкнулся с такой ситуацией: мои соседи курят траву, запах которой летом, когда открыты окна, очень хорошо чувствуется. Такое ощущение, что они курят у меня на диване. И я звоню нашему участковому, а он отвечает: «Вызывайте наряд, мы ничего не можем сделать». Либо есть служба наркоконтроля, у них есть почта, на которую можно написать. Я туда раз десять написал, и ничего. Я так и чувствую запах травы, но скоро мое терпение кончится».

Тамара Фото: Денис Антонов

Тамара: «Пенсию обещали пятьдесят евро прибавить, а прибавили тридцать. По радио сказали, что пятьдесят, а прибавили тридцать только. И в следующем году только двадцать евро прибавят. Ну, что это? Один раз в магазин сходить. У меня маленькая пенсия, всего пятьсот евро, которой мне не хватает. И у сына, он инвалид, и у него двести пятьдесят пенсия. Это очень мало».

Сергей Фото: Денис Антонов