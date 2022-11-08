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Вопросов нет ⟩ «Мои соседи курят траву». Люди на улице рассказывают о насущном

Эксперимент Rus.Postimees
Денис Антонов Константин Седнев
«Мои соседи курят траву». Люди на улице рассказывают о насущном
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Видеообращения к жителям Эстонии людей, которые не могут молчать. Они делятся своим мнением о некачественной работе полиции, равнодушии чиновников к проблемам жителей маленьких поселков. Высказывают претензии к сотрудникам СМИ, а также размышляют о роли женщины в семье, и выражают благодарность за помощь Украине. В ходе общения не было задано ни одного вопроса.

Антон
Антон Фото: Денис Антонов

Антон:«Я лично столкнулся с такой ситуацией: мои соседи курят траву, запах которой летом, когда открыты окна, очень хорошо чувствуется. Такое ощущение, что они курят у меня на диване. И я звоню нашему участковому, а он отвечает: «Вызывайте наряд, мы ничего не можем сделать». Либо есть служба наркоконтроля, у них есть почта, на которую можно написать. Я туда раз десять написал, и ничего. Я так и чувствую запах травы, но скоро мое терпение кончится».

Тамара
Тамара Фото: Денис Антонов

Тамара: «Пенсию обещали пятьдесят евро прибавить, а прибавили тридцать. По радио сказали, что пятьдесят, а прибавили тридцать только. И в следующем году только двадцать евро прибавят. Ну, что это? Один раз в магазин сходить. У меня маленькая пенсия, всего пятьсот евро, которой мне не хватает. И у сына, он инвалид, и у него двести пятьдесят пенсия. Это очень мало».

Сергей
Сергей Фото: Денис Антонов

Сергей: «Все корреспонденты едут туда, где все хорошо, но абсолютно забывают о местах, где совсем все плохо. Например, никто никогда не освещал проблему поселка Старый Ахтме, не ездил туда. В поселке проживает большое количество людей, но там нет магазина. Пожилым людям приходится кооперироваться с теми, у кого есть машина, а если нет таких, приходится ехать на автобусе в ближайший магазин, который находится в Ийдла. Это издевательство над людьми».

Алена
Алена Фото: Денис Антонов

Алена: «Я выхожу в парк гулять. Могу присесть, отдохнуть, познакомится. Знаете, я здесь одна, мне не с кем гулять. Есть бабушки, которые общаются. Я знакомилась с ними, когда тепло было, и мы нормально разговаривали. А сейчас никого нету, я одна хожу. Ну, мне тоже неплохо».

Александр
Александр Фото: Денис Антонов

Александр: «Сейчас даже семьи содержат женщины, а не мужчины. У меня жена работает, дочь работает прекрасно, так что женщины не ущемлены. Так работать, как они работают. Поменьше работать надо, больше отдыхать».

Юлия
Юлия Фото: Денис Антонов

Юлия: «Хотела бы выразить благодарность правительству Эстонии за оказание помощи жителям Украины, которые оказались в такой сложной ситуации. Правительство Эстонии много в чем помогает, и не только гражданам Украины, но и самой Украине».

Наталия
Наталия Фото: Денис Антонов

Наталия: «Я хочу пожелать: пусть все будут здоровы, счастливы и свободны от страха».

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