ЕС и Казахстан подписали соглашение об энергопоставках

Евросоюз и Казахстан расширяют совместную работу в сферах поставок энергии и сырья. Соответствующее соглашение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали в понедельник, 7 ноября, на полях 27-й Конференции ООН по изменению климата, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

The European Union signed a strategic partnership with Kazakhstan to boost the green and digital transformation of both sides' economies.



It aims to ensure a secure and sustainable supply of raw materials, and to develop renewable hydrogen and battery value chains.#REPowerEU — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 7, 2022

Отмечается, что цель этого договора – обеспечить поставки определенных видов сырья и развивать производственные цепочки для вырабатывания водорода и изготовления батарей без ущерба для окружающей среды.

Ожидается, что совместные проекты ЕС с Казахстаном, например, в сфере горнодобывающих и нефтеперерабатывающих процессов, будут разрабатываться в течение ближайших шести месяцев.

Со своей стороны, Германия также заявила о желании сделать свое сотрудничество с Казахстаном более тесным.

Новые экономические партеры ЕС

Зависимость Европейского союза от цепочек поставок, в частности, из Китая, стала особенно заметна во время пандемии коронавируса. В то же время, война РФ против Украины продемонстрировала высокую зависимость многих стран ЕС от энергоносителей из России. Сегодня Евросоюз пытается найти новых экономических партнеров.

Как сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалам RTL и ntv, в рамках конференции по климату в Шарм-эш-Шейхе она намеревается также подписать соглашения о производстве «зеленого» водорода с Намибией и Египтом.