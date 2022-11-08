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Видео ⟩ Майк Тайсон едва не получил серьезную травму, упав с гироскутера

rus.postimees.ee
Майк Тайсон едва не получил серьезную травму, упав с гироскутера
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Майк Тайсон.
Майк Тайсон. Фото: AL BELLO

Легенда бокса Майк Тайсон был на волосок от серьезной травмы. Он встал на гироскутер дочери и принялся балансировать. Проехав немного вперед, бывший спортсмен потерял равновесие и упал навзничь.

Такое падение может привести к серьезным травмам, но, к счастью, в этот раз все обошлось.

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