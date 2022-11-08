Легенда бокса Майк Тайсон был на волосок от серьезной травмы. Он встал на гироскутер дочери и принялся балансировать. Проехав немного вперед, бывший спортсмен потерял равновесие и упал навзничь.
Видео ⟩ Майк Тайсон едва не получил серьезную травму, упав с гироскутера
Майк Тайсон едва не получил серьезную травму, упав с гироскутера
Такое падение может привести к серьезным травмам, но, к счастью, в этот раз все обошлось.
When Mike Tyson had a go on his daughter’s hoverboard…— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 7, 2022
[🎥 @MikeTyson] pic.twitter.com/5FMLUtpklR
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