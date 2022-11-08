В Эстонии впервые проводится широкомасштабное исследование жизни семей с детьми

«Каждая эстонская семья, к которой обратится интервьюер, может внести свой вклад в исследование. Оно проводится для того, чтобы собрать факты для формирования семейной политики эстонского государства, – сказала Лийза-Лотта Рааг, руководитель отдела по вопросам семейного благополучия и безопасных отношений при Министерстве социальных дел. – В нашем обществе представлены весьма разнообразные семейные модели. Тем важнее знать, каково реальное устройство жизни в эстонских семьях, каковы реальные потребности семей разного типа, в которых подрастают дети, куда государству следует инвестировать больше средств. Это исследование поможет эффективнее планировать меры семейной политики. Вероятно, первым делом результаты потребуются для планирования адресных мер поддержки неполных семей».

«С этой целью мы задаем вопросы, например, о том, как распределяются обязанности по дому, есть ли в семье помощники по уходу за детьми, как семья справляется в финансовом отношении, в связи с какими расходами, направленными на детей, требуется больше всего помощи, хочет ли семья иметь больше детей и какие факторы этому мешают, – пояснила Аге Вийра, аналитик отдела анализа и статистики Министерства социальных дел. – Если родители ребенка разошлись, мы выясняем, в какой степени живущий отдельно родитель участвует в жизни ребенка, в том числе, как они встречаются и общаются, участвует ли родитель в принятии решений и распределении расходов на ребенка».