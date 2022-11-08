Сегодня в Эстонии началась первая масштабная перепись семей с детьми, в которой примут участие около 30 000 домохозяйств. В результате исследования к следующему лету будет получено детальное описание организации быта и экономической ситуации семей с детьми.
В Эстонии впервые проводится широкомасштабное исследование жизни семей с детьми
«Каждая эстонская семья, к которой обратится интервьюер, может внести свой вклад в исследование. Оно проводится для того, чтобы собрать факты для формирования семейной политики эстонского государства, – сказала Лийза-Лотта Рааг, руководитель отдела по вопросам семейного благополучия и безопасных отношений при Министерстве социальных дел. – В нашем обществе представлены весьма разнообразные семейные модели. Тем важнее знать, каково реальное устройство жизни в эстонских семьях, каковы реальные потребности семей разного типа, в которых подрастают дети, куда государству следует инвестировать больше средств. Это исследование поможет эффективнее планировать меры семейной политики. Вероятно, первым делом результаты потребуются для планирования адресных мер поддержки неполных семей».
В результате исследования планируется получить подробное описание домохозяйств, в которых воспитываются дети, сравнить различные формы домохозяйств и условия жизни семей, в том числе распределение прав опеки, экономическую ситуацию, удовлетворенность семейной жизнью и т. д.
«С этой целью мы задаем вопросы, например, о том, как распределяются обязанности по дому, есть ли в семье помощники по уходу за детьми, как семья справляется в финансовом отношении, в связи с какими расходами, направленными на детей, требуется больше всего помощи, хочет ли семья иметь больше детей и какие факторы этому мешают, – пояснила Аге Вийра, аналитик отдела анализа и статистики Министерства социальных дел. – Если родители ребенка разошлись, мы выясняем, в какой степени живущий отдельно родитель участвует в жизни ребенка, в том числе, как они встречаются и общаются, участвует ли родитель в принятии решений и распределении расходов на ребенка».
Большая часть детей живет со своими матерью и отцом, но существуют и другие формы домохозяйств, в которых воспитываются дети. По словам аналитика CentAR Айлен Ланг, разработка анкеты для исследования была непростой задачей: «Мы должны были создать анкету, ответы на вопросы которой смогли бы отобразить все виды семей и устройство жизни живущих в них детей. Надеемся, что люди, получившие приглашения, найдут время, чтобы принять участие в опросе. Благодаря их ответам государство получит описание наиболее распространенных форм семей с детьми и того, как именно в них устроена жизнь».
Опрос проводится на основе общей выборки получателей детских пособий Департамента социального страхования. В конечной выборке исследования находятся 7000 семей с детьми. Согласно статистическому отчету Департамента социального страхования за первые девять месяцев 2022 года, пособия на детей в Эстонии получали 163 642 семьи. Обобщенные результаты переписи станут известны к лету 2023 года. Исследование проводит Эстонский центр прикладных исследований CentAR.