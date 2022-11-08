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В США радикалы-республиканцы угрожают перекрыть помощь Украине к зиме, если победят на выборах

Берит Нука
, редактор
В США радикалы-республиканцы угрожают перекрыть помощь Украине к зиме, если победят на выборах
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Украинские солдаты снимают технику с бронетранспортера на фронте в Николаевской области на юге страны.
Украинские солдаты снимают технику с бронетранспортера на фронте в Николаевской области на юге страны. Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

Вопрос поддержки Украины вбил клин между более традиционным и популистским крыльями Республиканской партии США. Хороший результат представителей последнего на завтрашних промежуточных выборах может дать им возможность остановить поток денег для помощи стране, хотя бы в качестве противодействия политике президента-демократа Джо Байдена.

«Единственная граница, которая их волнует, – это украинская граница, а не южная граница Америки», – выступила с нападками на демократов на прошлой неделе на предвыборном митинге экс-президента Дональда Трампа, крайне правая республиканка из Палаты представителей, политик штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, которая известна своими вызывающими шумиху высказываниями. «При республиканцах Украине не достается ни копейки. Наша страна на первом месте», – пообещала она избирателям.

Джим Бэнкс, представитель Палаты представителей от штата Индиана, который также принадлежит к лагерю Трампа, обругал военную помощь Украине. На канале Fox News, характерном правыми взглядами, он утверждал, что Соединенные Штаты не должны опустошать свои запасы оружия, чтобы помочь какой-то стране в Европе, и что сохранение своего оружия, а не отправка его на поле боя, поможет Соединенным Штатам оставаться сильными.

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