Вопрос поддержки Украины вбил клин между более традиционным и популистским крыльями Республиканской партии США. Хороший результат представителей последнего на завтрашних промежуточных выборах может дать им возможность остановить поток денег для помощи стране, хотя бы в качестве противодействия политике президента-демократа Джо Байдена.
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В США радикалы-республиканцы угрожают перекрыть помощь Украине к зиме, если победят на выборах
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«Единственная граница, которая их волнует, – это украинская граница, а не южная граница Америки», – выступила с нападками на демократов на прошлой неделе на предвыборном митинге экс-президента Дональда Трампа, крайне правая республиканка из Палаты представителей, политик штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, которая известна своими вызывающими шумиху высказываниями. «При республиканцах Украине не достается ни копейки. Наша страна на первом месте», – пообещала она избирателям.
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