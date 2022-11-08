Электронная промышленность: государство не понимает роли политики в сфере энергетики

«Время тусклых лучин и масляных ламп закончилось со средневековьем, и для никого не является сюрпризом, что от производства энергии зависит функционирование всего современного мира. Однако, глядя на подход эстонских правителей к энергетической стратегии, остается неясным – понимают ли они эту самую стратегию. Промышленность была необоснованно исключена из нынешней энергетической стратегии, несмотря на масштабы ее прямого и косвенного влияния», – отметили в своем совместном комментарии для BNS президент международной группы электронной промышленности Incap Отто Рихард Пукк и исполнительный руководитель Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колк.

«Промышленность – это не чье-то хобби или каприз, чем занимаются ради удовольствия – продукция промышленного производства необходима во многих аспектах повседневной жизни, да и в целом для поддержания жизни. Как международные, так и местные промышленные предприятия часто десятилетиями создавали свои производственные подразделения и структуры, выходили на новые экспортные рынки, расширяли свое производство, разрабатывали ноу-хау и так далее», – отметили авторы обращения.

По их словам, нельзя упускать из виду тот факт, что при всем этом рост заработной платы и другие показатели роста в данном секторе впечатляют. Местная промышленность также смогла достаточно успешно адаптироваться к изменениям и продолжает платить налоги государству, создавать рабочие места, предлагать продукцию потребителям и строить функционирующую экономическую систему.