По оценке предприятий Союза электронной промышленности Эстонии, промышленность необоснованно исключена из нынешней энергетической стратегии, несмотря на масштабы ее прямого и косвенного влияния. Производители электроники отмечают, что ряд западных стран все же находят средства поддержать свою промышленность.
Электронная промышленность: государство не понимает роли политики в сфере энергетики
«Время тусклых лучин и масляных ламп закончилось со средневековьем, и для никого не является сюрпризом, что от производства энергии зависит функционирование всего современного мира. Однако, глядя на подход эстонских правителей к энергетической стратегии, остается неясным – понимают ли они эту самую стратегию. Промышленность была необоснованно исключена из нынешней энергетической стратегии, несмотря на масштабы ее прямого и косвенного влияния», – отметили в своем совместном комментарии для BNS президент международной группы электронной промышленности Incap Отто Рихард Пукк и исполнительный руководитель Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колк.
«Промышленность – это не чье-то хобби или каприз, чем занимаются ради удовольствия – продукция промышленного производства необходима во многих аспектах повседневной жизни, да и в целом для поддержания жизни. Как международные, так и местные промышленные предприятия часто десятилетиями создавали свои производственные подразделения и структуры, выходили на новые экспортные рынки, расширяли свое производство, разрабатывали ноу-хау и так далее», – отметили авторы обращения.
По их словам, нельзя упускать из виду тот факт, что при всем этом рост заработной платы и другие показатели роста в данном секторе впечатляют. Местная промышленность также смогла достаточно успешно адаптироваться к изменениям и продолжает платить налоги государству, создавать рабочие места, предлагать продукцию потребителям и строить функционирующую экономическую систему.
«Понятно, что какие-то предприятия со временем появляются, а какие-то в свою очередь уходят с рынка. Совсем недавно во время корона-кризиса мы видели, что происходит, когда экономика частично рушится, и это было для нас новой непонятной картиной, прежде чем мы смогли снова начать работать в этих новых и доселе неизвестных условиях. Но сейчас, когда можно управлять сценариями с помощью решений, Эстония сознательно выбрала непонятную стратегию», – выразили недоумение представители сектора электронной промышленности.
По их словам, в ситуации, когда другие страны поддерживают их промышленность, эстонское государство ставит свои промышленные предприятия в худшую конкурентную ситуацию, при которой никто не выигрывает и даже начинают думать о переезде на альтернативные рынки.
Они подчеркнули, что призыв заменить производство инновациями остается непонятным, учитывая, что промышленность сама по себе является инновационной. Ведь изобретения надо как-то внедрять и изготавливать. Также в кризисной ситуации неразумно говорить о наличии денег или договоров, если нет необходимых для оперирования реальных мощностей по выработке электроэнергии или реальных кубометров газа.
«Мы сможем где-нибудь купить» – это на сегодня не является устойчивой стратегией, когда в регионе не хватает свободных генерирующих мощностей, а несколько соседних стран объявили, что в кризисной ситуации они будут в первую очередь снабжать внутренних потребителей, напомнили Пукк и Колк.
По словам представителей сектора электронной промышленности, вызывает недоумение план Eesti Energia поднять цену на уже фиксированную универсальную услугу сразу после ее введения. «Понятно, что это затрагивает рядовых потребителей, но через это также промышленность и экономику в целом. Каждый работник и владелец малого бизнеса, стоимость жизни и ежедневные расходы которых растут из-за возросших счетов на энергоносители, оказывают влияние на нашу промышленность либо через давление на рост заработной платы, либо через рост стоимости поставок и услуг. А без работников или малых предприятий и поставщиков, которые предоставляют услуги промышленному сектору, наша отрасль не может функционировать», – подчеркнули они.
Отто Рихард Пукк и Арно Колк отметили, что лица, принимающие решения, будучи государственными деятелями, должны понимать, что стабильность чрезвычайно важна в критических сферах.
«Ключом к успеху Эстонии всегда было стабильное электроснабжение. Будучи производителями, у нас всегда есть возможность производить дешевле в другом месте, но именно уверенность в том, что электроэнергия доступна и ее цена разумна, удерживает производителей здесь. Эту уверенность государство должно поддерживать и предлагать уже сейчас – как промышленным производителям, так и рядовым потребителям. В результате нынешних высоких цен само государство получило больше акцизных и налоговых поступлений», – подчеркнули представители отрасли.
«Было бы разумно деньги, пришедшие в качестве неожиданного подарка, выплатить в любом случае потребителю, чтобы ему покрыть уже понесенные расходы. Но по большому счету правительству следует еще раз прямо взглянуть на свой стратегический подход – разумно ли вообще сначала собирать деньги со всех в виде налогов в государственную казну, а затем снова выплачивать их в виде субсидий? Возможно, для некоторых предприятий или домохозяйств это уже будет слишком поздно и уже не спасет их от неизбежного выбора».