О том, как растет международный вес лидера Турции Реджепа Эрдогана на фоне войны в Украине, в интервью Rus.Postimees рассказал автор центра Карнеги Кирилл Кривошеев.
Для подписчиков
Интервью ⟩ Президент Турции выкручивает руки и Западу, и Москве
Эрдоган может затянуть вступление Швеции и Финляндии в НАТО до лета 2023 года
Президент Турции выкручивает руки и Западу, и Москве
Эксперт, который давно и пристально следит за Эрдоганом, объясняет, почему соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом не обойдется без подписи Эрдогана, почему турецкий лидер может затянуть процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО вплоть до следующего лета, и кто может попытаться помешать Эрдогану переизбраться на посту президента.
Ключевые слова