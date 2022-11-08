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Интервью ⟩ Президент Турции выкручивает руки и Западу, и Москве

Эрдоган может затянуть вступление Швеции и Финляндии в НАТО до лета 2023 года
Иван Скрябин
, журналист
Президент Турции выкручивает руки и Западу, и Москве
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Президент РФ Владимир Путин не может диктовать свою волю президенту Турции Реджепу Эрдогану. Отказаться от выгодного Анкаре сотрудничества Москва уже не может из-за безвыходности ситуации, объясняет Rus.Postimees эксперт Кирилл Кривошеев.
Президент РФ Владимир Путин не может диктовать свою волю президенту Турции Реджепу Эрдогану. Отказаться от выгодного Анкаре сотрудничества Москва уже не может из-за безвыходности ситуации, объясняет Rus.Postimees эксперт Кирилл Кривошеев. Фото: Alexandr Demyanchuk/AP

О том, как растет международный вес лидера Турции Реджепа Эрдогана на фоне войны в Украине, в интервью Rus.Postimees рассказал автор центра Карнеги Кирилл Кривошеев.

Эксперт, который давно и пристально следит за Эрдоганом, объясняет, почему соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом не обойдется без подписи Эрдогана, почему турецкий лидер может затянуть процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО вплоть до следующего лета, и кто может попытаться помешать Эрдогану переизбраться на посту президента.

Эксперт по Турции Кирилл Кривошеев рассказал Rus.Postimees, почему соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой будет невозможно без подписи Реджепа Эрдогана.
Эксперт по Турции Кирилл Кривошеев рассказал Rus.Postimees, почему соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой будет невозможно без подписи Реджепа Эрдогана. Фото: из личного архива Кирилла Кривошеева
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