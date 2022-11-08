Интервью ⟩ Президент Турции выкручивает руки и Западу, и Москве

Эксперт, который давно и пристально следит за Эрдоганом, объясняет, почему соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом не обойдется без подписи Эрдогана, почему турецкий лидер может затянуть процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО вплоть до следующего лета, и кто может попытаться помешать Эрдогану переизбраться на посту президента.