Зеленский будет участвовать в саммите G20, скорее всего, онлайн

3 ноября Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что Путин, скорее всего, воздержится от визита на Бали, а его заменит глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль на этой неделе объявит, поедет ли президент Владимир Путин на саммит G20.