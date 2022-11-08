Компания по развитию недвижимости Estmak Capital построит в непосредственной близости от центра Таллинна, в конце улицы Эндла, великолепный жилой и деловой квартал Виттенхоф с десятками современных квартир, офисных и коммерческих помещений и зеленой зоной.
Недалеко от центра Таллинна вырастет впечатляющий жилой и деловой квартал
«Новая застройка названа в честь находившейся неподалеку летней мызы Виттенхоф, земля которой в прошлом веке была разделена на участки для создания микрорайона Лиллекюла. Строящийся квартал будет достойно носить это имя», — сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Estmak Capital Марианна Элкснин-Вальд.
Жилые и коммерческие здания Виттенхоф будут расположены в непосредственной близости от существующего квартала WOHO и планируемой застройки на месте ипподрома.
Более восьмидесяти квартир
Через три года здесь появится 80 квартир и несколько десятков офисных и торговых площадей. Десятиэтажные дома будут хорошо видны как со стороны улицы Эндла, так и с Палдиски-маантеэ. А с их верхних этажей открывается вид как на море, так и на Старый город.
По словам архитекторов Яана Кууземетса и Кейу Тулеви из архитектурного бюро DAGOpen, спроектировавших квартал, они опробовали десятки различных решений в поисках наилучшей архитектурной формы и функциональности.
При проектировании десятиэтажного жилого дома архитекторы черпали вдохновение в промышленной архитектуре. Квартиры типа лофт придадут многоквартирному дому стильный и неподвластный времени вид и будут гармонировать с окружающими зданиями, говоря на том же архитектурном языке.
Отдельное девятиэтажное коммерческое здание создает визуальный эффект воздушности и сочетает в себе потребности современной и гибкой рабочей среды.
Индустриальная и в то же время вневременная архитектурная форма находится в симбиозе с функциональностью и экономичностью. Так называемый «складной фасад» девятиэтажного коммерческого здания спроектирован таким образом, что отражения постоянно меняются в зависимости от угла зрения. Чередующиеся стеклянные полосы на фасаде обеспечивают защиту восточного, южного и западного фасадов офисного здания от летнего перегрева. При этом в помещения попадает достаточно дневного света и открываются прекрасные виды на город.
Терраса на крыше и ресторан
Места общего пользования квартала Виттенхоф спроектированы исходя из практичности и удобства, но при этом выглядят солидно и достойно. Предусмотрена общая терраса на крыше, которая будет озеленена неприхотливыми и не требующими особого ухода растениями, а также ресторан с террасой, выходящей во внутренний двор.
Парковку планируется разместить как на первом этаже, так и в подземном гараже. Всего в жилых и коммерческих зданиях предусмотрено более 130 парковочных мест. Кроме того, места для парковки и остановки автомобилей запланированы как вдоль улиц внутри квартала, так и перед зданием на улице Эндла, где также заработает продуктовый магазин.
Расположенный через дорогу парк Мериметса с его оздоровительными тропами хорошо подходит как для занятий спортом, так и для приятного времяпрепровождения с семьей. Пляж Штромки и променад Рокка-аль-Маре находятся в километре ходьбы. Ежедневные покупки удобно делать в Merimetsa Selver или в находящемся недалеко торговом центре Kristiine.
Развитием квартала занимается основанная в 2008 году эстонская девелоперская и инвестиционная компания Estmak Capital.