Недалеко от центра Таллинна вырастет впечатляющий жилой и деловой квартал

«Новая застройка названа в честь находившейся неподалеку летней мызы Виттенхоф, земля которой в прошлом веке была разделена на участки для создания микрорайона Лиллекюла. Строящийся квартал будет достойно носить это имя», — сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Estmak Capital Марианна Элкснин-Вальд.

Жилые и коммерческие здания Виттенхоф будут расположены в непосредственной близости от существующего квартала WOHO и планируемой застройки на месте ипподрома.

Более восьмидесяти квартир

Через три года здесь появится 80 квартир и несколько десятков офисных и торговых площадей. Десятиэтажные дома будут хорошо видны как со стороны улицы Эндла, так и с Палдиски-маантеэ. А с их верхних этажей открывается вид как на море, так и на Старый город.

Фото: Estmak Capital

По словам архитекторов Яана Кууземетса и Кейу Тулеви из архитектурного бюро DAGOpen, спроектировавших квартал, они опробовали десятки различных решений в поисках наилучшей архитектурной формы и функциональности.

При проектировании десятиэтажного жилого дома архитекторы черпали вдохновение в промышленной архитектуре. Квартиры типа лофт придадут многоквартирному дому стильный и неподвластный времени вид и будут гармонировать с окружающими зданиями, говоря на том же архитектурном языке.

Отдельное девятиэтажное коммерческое здание создает визуальный эффект воздушности и сочетает в себе потребности современной и гибкой рабочей среды.