Кая Каллас: New York Times может написать что угодно

В минувшие выходные эстонские СМИ сообщили о статье в New York Times, в которой Кая Каллас также упоминается в качестве возможного кандидата на пост нового генерального секретаря НАТО. Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает осенью следующего года.

«New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне маловероятна», – сказала в интервью радио Kadi Кая Каллас, которая во вторник находится с визитом на Сааремаа, пишет ERR.

«Когда я пришла в политику, один человек сказал мне, что никогда не следует отрицать приписываемые вам мистические способности. Я не буду делать это и сейчас. Но на самом деле крайне маловероятно, что мне этот пост предложат», – повторила Каллас.

New York Times написала, что всё более вероятным становится то, что генсеком НАТО может быть выбрана женщина и премьер-министр Эстонии Кая Каллас находится среди возможных кандидатов.

Европейский союз хотел бы, чтобы новый лидер представлял одно из государств-членов, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса являются и членами ЕС. Несмотря на то, что в Европе еще не договорились, на ком они остановятся, Кая Каллас рассматривается как один из возможных кандидатов.

По словам New York Times, Каллас очень сильно и активно поддерживает Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Она неоднократно заявляла в СМИ, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным быть не должно, и обвиняла Россию в геноциде в Украине.