Известные активисты Маркус Ярви и Варро Вооглайд баллотируются в парламент от EKRE

«С одной стороны, нам, как основателям и руководителям SAPTK, важно сохранить партийную независимость и свободу совести. С другой стороны, мы хотим внести свой максимальный вклад в успех EKRE и, в более широком смысле, в серьезный консервативный поворот в эстонском политическом ландшафте», – подчеркивают Ярви и Вооглайд.

Они согласились баллотироваться в Таллинне: Ярви в Мустамяэ и Нымме, Вооглайд в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне.

По словам Вооглайда, решение о выдвижении далось нелегко, но после тщательного рассмотрения оно стало моральным долгом. «Мое решение было продиктовано главным образом чувством ответственности за то, чтобы в критическое для Эстонии время взять на себя еще большую ответственность за идеал свободного и справедливого общества и объединить усилия, чтобы сделать все возможное для восстановления уважения к конституции, верховенству закона и моральным основам общества в нашей стране», –пояснил он.

По словам Ярви, Эстония достигла того момента, когда необходимо мобилизовать все силы против господствующего псевдолиберального неокоммунизма в защиту подлинных гражданских свобод.

«Мои принципы остаются теми же, за которые я боролся более десяти лет в работе SAPTK и более семи лет в работе "Объектива": выступить в духе контрреволюции в защиту традиций, лежащих в основе культуры, семьи, частной собственности и подлинных гражданских свобод», – сказал он.

В свою очередь, Мартин Хельме, который пригласил Ярви и Вооглайда выдвинуть свои кандидатуры, сказал, что он рад усилению списка партии. «EKRE – это партия с самым ясным и твердым мировоззрением в Эстонии. В нашей борьбе за крепкую и здоровую семью, за свободное и уверенное в себе национальное государство у нас всегда был хороший идеологический союзник в лице SAPTK», – пояснил председатель EKRE.

По словам Хельме, SAPTK является уникальным и подлинным гражданским объединением как в Северных странах, так и в странах Балтии, и его способность влиять на общественные процессы впечатляет. «Я очень рад, что этот опыт поможет продвинуть наше общее мировоззрение на выборах и, безусловно, усилит национально-консервативное крыло в следующем парламенте», – добавил он.