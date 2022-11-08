Житель Эстонии продал взятый в аренду автомобиль

В понедельник, 7 ноября, полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что в августе 29-летний мужчина в Ярвамаа на месяц передал другому человеку в пользование свой автомобиль Volkswagen Touareg, сообщает Департамента полиции и погранохраны.