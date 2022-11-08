В канун Рождества прошлого года пьяный 26-летний мужчина вошел в квартиру своей бывшей партнерши. Самой хозяйки квартиры в это время не было дома, но была ее кошка. Молодой человек знал животное и даже заботился о нем, когда хозяйка уезжала.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил кошку
В какой-то момент пьяному гостю пришла в голову идея позвонить бывшей партнерше и задушить при ней кошку. Она умоляла его остановиться, но это не помогло. Убийца вынес мертвую кошку на улицу под куст.
По словам прокурора Ляэнеской прокуратуры Ханны Варик, большую роль в этом преступлении сыграл алкоголь. В ходе уголовного производства выяснилось, что после прекращения отношений со спутницей жизни 26-летний живодер начал употреблять крепкие алкогольные напитки.
«Крайне жаль, что человек, начавший решать свою проблему употреблением алкоголя, в отместку совершил недопустимое действие в отношении животного», – прокомментировал прокурор недавно вступивший в законную силу приговор.
Суд может наказать за жестокое обращение с животными денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года. Поскольку у обвиняемого ранее не было судимостей, он был приговорен к шести месяцам условно с испытательным сроком в один год в ходе согласительного производства. Если он совершит новое умышленное преступление в течение испытательного срока, суд может применить реальное лишение свободы.
Кроме того, осужденный должен оплатить в пользу государства чуть более 1100 евро процессуальных издержек.
В этом году по статье о жестоком обращении с животными вступили в законную силу приговоры в отношении двух человек. В прошлом году приговоры вступили в законную силу для пяти человек, в 2020-м – для семи, в 2019-м – для четырех.