Мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил кошку

В какой-то момент пьяному гостю пришла в голову идея позвонить бывшей партнерше и задушить при ней кошку. Она умоляла его остановиться, но это не помогло. Убийца вынес мертвую кошку на улицу под куст.

По словам прокурора Ляэнеской прокуратуры Ханны Варик, большую роль в этом преступлении сыграл алкоголь. В ходе уголовного производства выяснилось, что после прекращения отношений со спутницей жизни 26-летний живодер начал употреблять крепкие алкогольные напитки.

«Крайне жаль, что человек, начавший решать свою проблему употреблением алкоголя, в отместку совершил недопустимое действие в отношении животного», – прокомментировал прокурор недавно вступивший в законную силу приговор.

Суд может наказать за жестокое обращение с животными денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года. Поскольку у обвиняемого ранее не было судимостей, он был приговорен к шести месяцам условно с испытательным сроком в один год в ходе согласительного производства. Если он совершит новое умышленное преступление в течение испытательного срока, суд может применить реальное лишение свободы.

Кроме того, осужденный должен оплатить в пользу государства чуть более 1100 евро процессуальных издержек.