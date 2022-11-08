Канцлер юстиции: ученики имеют право тайком снимать учителей на видео при одном условии

По словам канцлера юстиции, ей поступил сигнал, что несколько учителей якобы стали жертвами травли со стороны родителей, потому что учащиеся тайно записывали школьные уроки, а родители впоследствии «злонамеренно использовали эту запись против учителя», пишет ERR. Обратившийся за помощью поинтересовался у канцлера юстиции, имеют ли учащиеся право записывать урок, и соответствует ли это правам учителя и других детей.

В своем ответе Мадизе констатировала, что подобная ситуация может вызывать беспокойство. «Для достижения спокойствия во время школьных занятий и уменьшения напряжения, которое вызывает у учителей тайная съемка уроков, школа может установить правила использования мобильных телефонов или других записывающих устройств в своих правилах внутреннего распорядка. Учащиеся обязаны следовать правилам внутреннего распорядка школы», – сказала Мадизе.

Канцлер юстиции также подчеркнула, что школа не должна ограничиваться одним лишь введением правил, но и задуматься о разъяснении учащимся и их родителям принципов защиты личных данных и причин введения правил. «Это должно поспособствовать внедрению уважительной культуры общения в школе. Школа, как работодатель учителя, должна делать все для того, чтобы рабочая среда учителя была безопасной. Кроме того, работодатель должен применять меры по предотвращению ущерба здоровью, связанного с психосоциальными факторами риска», – считает Мадизе.

В то же время Мадизе добавила, что запись школьного урока не обязательно является незаконной.