Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 17) в декабре впервые выйдет на корт после травмы.
Анетт Контавейт впервые после травмы выйдет на корт
Анетт Контавейт, которая получила в октябре травму и была вынуждена завершить сезон, примет участие в проходящем с 19 по 24 декабря в Дубае выставочном турнире «Мировая теннисная лига». Это командное соревнование, на котором сначала играются женские и мужские одиночные матчи, а потом ведется игра смешанными парами. В турнире примут участие 17 игроков, которые будут разделены на четыре команды. Для победы необходимо будет выиграть два сета, а тай-брейки до 10 очков решат исход игры, если оба соперника выиграют по партии.
Контавейт вошла в команду «Хаукс», в которой также Александр Зверев, Доминик Тим и Елена Рыбакина.
В команде «Фалькон» Новак Джокович, Григор Димитро, Арина Соболенко и Паула Бадоса. В «Кайтс» Феликс Оже-Альяссим, Гаэль Монфис, Ига Свентек и Эжени Бушар. В команде «Иглз» Ник Кирьос, Рохан Бопанна, Каролин Гарсия, Бьянка Андрееску и Андреас Сеппи.
Анетт начнет выступления на турнире 20 декабря против команды «Фалькон». В это день она примет участие в соревновании смешанных пар. 22 декабря «Хаукс» встретится с «Кайтс», там Контавейт должна сразиться с первой ракеткой мира Игой Свентек. 23 декабря «Хаукс» выйдут против «Иглз».
Финал турнира намечен на 24 декабря.