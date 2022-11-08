Анетт Контавейт впервые после травмы выйдет на корт

Анетт Контавейт, которая получила в октябре травму и была вынуждена завершить сезон, примет участие в проходящем с 19 по 24 декабря в Дубае выставочном турнире «Мировая теннисная лига». Это командное соревнование, на котором сначала играются женские и мужские одиночные матчи, а потом ведется игра смешанными парами. В турнире примут участие 17 игроков, которые будут разделены на четыре команды. Для победы необходимо будет выиграть два сета, а тай-брейки до 10 очков решат исход игры, если оба соперника выиграют по партии.