В контексте войны в Украине много говорилось о санкциях, введенных против российских компаний, но гораздо меньше о контрмерах, предпринятых восточным соседом. Из недавнего распоряжения российского правительства следует, что запрет на ведение бизнеса также был наложен как минимум на одну эстонскую компанию, занимающуюся торговлей военными товарами.
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Эстонской компании по продаже оружия в горячие точки запретили деятельность в России
Эстонской компании по продаже оружия в горячие точки запретили деятельность в России
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