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Эстонской компании по продаже оружия в горячие точки запретили деятельность в России

Маргус Мартин
, журналист
Эстонской компании по продаже оружия в горячие точки запретили деятельность в России
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Компания Baltic Armaments с оборотом в несколько миллионов евро активно занимается продажей военных товаров уже более двадцати лет.
Компания Baltic Armaments с оборотом в несколько миллионов евро активно занимается продажей военных товаров уже более двадцати лет. Фото: Facebook / Baltic Armaments

В контексте войны в Украине много говорилось о санкциях, введенных против российских компаний, но гораздо меньше о контрмерах, предпринятых восточным соседом. Из недавнего распоряжения российского правительства следует, что запрет на ведение бизнеса также был наложен как минимум на одну эстонскую компанию, занимающуюся торговлей военными товарами.

Директор предприятия Индрек Вирунурм немного раскрыл Postimees предысторию санкций, введенных Россией в отношении их фирмы, заявив, что причины следует искать в в том, что их компания занимается продажей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также специального и защитного оборудования.

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