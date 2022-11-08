Эстонской компании по продаже оружия в горячие точки запретили деятельность в России

Компания Baltic Armaments с оборотом в несколько миллионов евро активно занимается продажей военных товаров уже более двадцати лет.

В контексте войны в Украине много говорилось о санкциях, введенных против российских компаний, но гораздо меньше о контрмерах, предпринятых восточным соседом. Из недавнего распоряжения российского правительства следует, что запрет на ведение бизнеса также был наложен как минимум на одну эстонскую компанию, занимающуюся торговлей военными товарами.