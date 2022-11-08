На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в понедельник после полудня был открыт для движения новый четырехполосный участок дороги Выыбу-Мяо. Эта дорога позволяет водителям избежать опасного участка Уссисоо-Анна (печально известное место, где зимой не обходилось без аварий) и сокращает обычное время в пути на несколько минут.
Фото и видео ⟩ Смотрите, как выглядит новый четырехполосный участок шоссе Таллинн-Тарту
Смотрите, как выглядит новый четырехполосный участок шоссе Таллинн-Тарту
Максимально разрешенная скорость на новом участке дороги составляет 90 км/ч. Поскольку местами строительные работы еще продолжаются, ограничение скорости в зонах проведения работ составляет до 70 км/ч. К концу года в строительных работах планируется продвинуться так далеко, чтобы четырехполосный участок дороги был полностью открыт для движения.
Цель проекта Выыбу-Мяо – создать более безопасную транспортную среду и одновременно улучшить национальные и международные сообщения в сети TEN-T (трансъевропейская транспортная сеть). Завершаемый участок дороги с четырьмя полосами движения обеспечит более безопасное и быстрое сообщение между различными городами Эстонии, а путь будет короче примерно на два километра по сравнению с прежним маршрутом.
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