Фото и видео ⟩ Смотрите, как выглядит новый четырехполосный участок шоссе Таллинн-Тарту

На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в понедельник после полудня был открыт для движения новый четырехполосный участок дороги Выыбу-Мяо. Эта дорога позволяет водителям избежать опасного участка Уссисоо-Анна (печально известное место, где зимой не обходилось без аварий) и сокращает обычное время в пути на несколько минут.