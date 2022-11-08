30 октября в Лозанне Международная федерация танцевального спорта (WDSF) официально включила в свой состав Эстонское объединение танцевального спорта. Тем самым эстонская организация получает официальный статус и может представлять нашу страну на мировом уровне.
Свершилось! Эстонское объединение танцевального спорта получило международную аккредитацию
Свершилось! Эстонское объединение танцевального спорта получило международную аккредитацию
Напомним, что в 2019 году WDSF единогласно приняла решение исключить Эстонский союз танцевального спорта из свой федерации. Об этом стало известно после публикации протокола расследования массовых нарушений в эстонском танцевальном спорте.
Например, в ходе расследования выяснилось, что союз не применял принципы равного отношения к танцевальным клубам, запрещал парам менять клуб без одобрения, выяснилось также, что были и финансовые нарушения.
В итоге в 2019 году в Эстонском союзе танцевального спорта произошел серьезный раскол, часть клубов покинула организацию. В 2020 году было основано Эстонское объединение танцевального спорта, в состав которого вошли ведущие танцевальные клубы страны. Сейчас Объединение получило официальный статус.
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