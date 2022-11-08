Свершилось! Эстонское объединение танцевального спорта получило международную аккредитацию

Напомним, что в 2019 году WDSF единогласно приняла решение исключить Эстонский союз танцевального спорта из свой федерации. Об этом стало известно после публикации протокола расследования массовых нарушений в эстонском танцевальном спорте.

Например, в ходе расследования выяснилось, что союз не применял принципы равного отношения к танцевальным клубам, запрещал парам менять клуб без одобрения, выяснилось также, что были и финансовые нарушения.