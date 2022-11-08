Эксперт: конкретные примеры, как правильно организовать продажу квартиры

Если продажа затягивается, важно морально не сдаваться! Я всегда говорю, что нам нужен только один покупатель, и если цена адекватна состоянию рынка, то я его обязательно найду! Многие покупатели приходят очень критически настроенными, но опытный маклер не ведется на провокации и яростный торг на понижение. Когда приходит «тот самый покупатель», маклер сразу это понимает, и стороны быстро встречаются у нотариуса.

Порой мне кажется, что в каждой сделке есть какая-то магия! Год назад я продавала трехкомнатную квартиру на улице Сяэзе в доме советской постройки. В квартире был сделан санитарный ремонт. С санитарными ремонтами такое дело, что вроде как он есть, но зачастую его качество сомнительно. В этом случае продавец делал ремонт для себя, а не для продажи.

Сложность сделок иногда заключается в том, что нужно не просто продать, но и тут же купить клиенту новое подходящее жилье. Поиск жилья - это всегда набор компромиссов. «Да, тут у вас и архитектура, и благоустройство, и цена адекватная - не поспоришь, но потолки низкие и район не тот». А если все-все подходит - и район, и ремонт, то сразу появляется другой минус: объект дорогой.

Мой продавец хотел обменять свою трехкомнатную квартиру с санитарным ремонтом на полностью реновированную и отделанную двухкомнатную в том же районе. Выбор был невелик, а точнее, его совсем не было: год назад количество предложений было минимальным. Этот момент часто пугает продавцов. «Продать-то продам, но где я буду потом жить?» - спрашивают они меня. Временная аренда тоже не всегда вариант, так как это дополнительные расходы и неудобства. Моя любимая фраза в этом случае - дорогу осилит идущий!

Каково же было мое удивление, когда спустя пару дней после начала продажи в этом же доме выставили на продажу отремонтированную двушку. Идеально! То что надо! И по цене вписываемся! Вносим предоплату, чтобы объект не ушел. У нас есть ровно месяц, чтобы продать нашу квартиру.

Чтобы не терять время, было решено сделать акт оценки. Когда пришел «тот самый покупатель», мы были уже во всеоружии и смогли быстро заключить сделку купли-продажи.