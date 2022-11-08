При поддержке ИТ-компании Eleks и почти 1200 эстонцев разведывательные дроны переданы Силам специальных операций Украины, говорится в пресс-релизе MTÜ Herojam Slava.
Фото ⟩ Более тысячи эстонцев помогли приобрести для Украины дроны-разведчики
В ходе организованной MTÜ Herojam Slava краудфандинговой кампании благодаря эстонско-украинской ИТ-компании ELEKS и 1200 эстонцам удалось собрать почти 380 000 евро, чтобы приобрести для Сил специальных операций Украины два разведывательных дрона мирового класса производства эстонской компании Threod.
Силы обороны Украины уже используют более ранние модели этих беспилотников и, исходя из своего опыта, попросили помощи в приобретении именно этих моделей. На сегодняшний день дроны готовы и переданы Силам специальных операций Украины, операторы прошли почти трехнедельную подготовку в Эстонии и теперь вернулись в Украину.
Дроны названы «Эльви» (в честь первой лицензированной эстонской женщины-пилота и механика Эльви Калепи) и «Ай-Петри» (в честь одной из самых высоких вершин Крымских гор и символизирует скорое возвращение Крыма в состав Украины).
«На сегодняшний день дроны, антенны, компьютеры, системы управления переданы, украинские операторы в Эстонии прошли тщательное почти трехнедельное обучение. В небе над Украиной появятся два новых глаза, которые помогут им жить безопаснее и освободить их родину. Мы от всего сердца благодарим всех, кто оказал поддержку», – прокомментировал соучредитель MTÜ Herojam Slava Яак Эннусте.