Фото ⟩ Более тысячи эстонцев помогли приобрести для Украины дроны-разведчики

В ходе организованной MTÜ Herojam Slava краудфандинговой кампании благодаря эстонско-украинской ИТ-компании ELEKS и 1200 эстонцам удалось собрать почти 380 000 евро, чтобы приобрести для Сил специальных операций Украины два разведывательных дрона мирового класса производства эстонской компании Threod.

Силы обороны Украины уже используют более ранние модели этих беспилотников и, исходя из своего опыта, попросили помощи в приобретении именно этих моделей. На сегодняшний день дроны готовы и переданы Силам специальных операций Украины, операторы прошли почти трехнедельную подготовку в Эстонии и теперь вернулись в Украину.

Дроны названы «Эльви» (в честь первой лицензированной эстонской женщины-пилота и механика Эльви Калепи) и «Ай-Петри» (в честь одной из самых высоких вершин Крымских гор и символизирует скорое возвращение Крыма в состав Украины).

Фото: MTÜ Herojam Slava