СМИ: у Саакашвили, предположительно, выявили туберкулез и деменцию

«Речь идет о предположительных диагнозах врачей, и они пока не окончательны, это только предположение, так же как и еще по поводу 34 вероятных заболеваний Михаила Саакашвили», – сказал адвокат.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября того же года он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. В следующем месяце его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), а позже – в госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.