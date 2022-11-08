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ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС ⟩ Семейства Хельме и Калласов хотят создать обманчивый культ личности

Лаури Ляэнеметс
, министр внутренних дел (Социал-демократическая партия)
Семейства Хельме и Калласов хотят создать обманчивый культ личности
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Фото: Arvo Meeks
  • Новое противостояние надолго лишит верхушку государственной власти способности трезво мыслить
  • США и Бразилия – печальные примеры последствий политики поляризации
  • Конфронтация ведет к политике, основанной на культе личности

В недавней статье председатель партии EKRE Мартин Хельме предупредил, что перед выборами можно ожидать потока гнусной лжи и абсурдных заявлений. Этот глашатай собственной непрозорливости уже через несколько строк солгал, что нынешнее правительство вместе с украинскими военными беженцами строит в Эстонии кремлевскую сеть, и сделал несколько абсурдных заявлений – например, что мировые рыночные цены на электроэнергию и топливо зависят от EKRE. Однако самая большая ложь заключается в том, что у эстонцев есть только два выхода. Внутриполитический хаос в США и Великобритании и недавние выборы в Бразилии показывают, к чему приводит поляризация общества и двухпартийная система. Неужели это то общество, которого мы хотим?

Радикальная конфронтация реформистов с EKRE была довольно ожидаемой ситуацией. Многолетнее противопоставление Центристской партии на сегодняшней день себя практически исчерпало, и избирателей этим уже не мобилизовать и не мотивировать. Недавнее решение Каи Каллас начать противостояние с партией EKRE стало своеобразным приглашением на танец, на что национал-консерваторы, естественно, ответили согласием.

Этим Партия реформ фактически сама легитимизировала EKRE как партию, определяющую на сегодняшний день наш политический ландшафт, и это может иметь долгосрочные и печальные последствия не только для маленьких партий, но и для общества в целом.

Сегодня на примере США, Великобритании, Бразилии и многих других стран мы видим, насколько серьезные последствия для общества имеет радикальная поляризация электората, которая, по сути, может привести к двухпартийной системе. Двухпартийная система, в свою очередь, подавляет политическую конкуренцию и перенос новых идей в политические дебаты, исключает прогресс, а в долгосрочной перспективе – душит права меньшинств и сокращает их представленность в политике. Не говоря уже о крайней форме социальной конфронтации, которая в любой момент может вылиться в агрессивный внутригосударственный конфликт. Вспоминая штурм Капитолия или глядя на сегодняшнюю Бразилию после победы Лулы, все понимают, что Каллас и Хельме играют с огнем.

Многолетняя конфронтация между Центристской партией и Партией реформ является причиной того, что в Эстонии до сих пор существуют разные культурные, языковые и информационные пространства.

Мы и по сей день пожинаем плоды предыдущего крупного политического противостояния: Партии реформ с Центристской партией. Мы можем сколько угодно обвинять друг друга, но факт остается фактом: спустя 30 лет после восстановления независимости Эстония по-прежнему живет в двух реальностях, которые именно реформисты и центристы определяют через своих избирателей, обращения к ним и информационное пространство.

Многолетняя конфронтация между Центристской партией и Партией реформ является причиной того, что в Эстонии до сих пор существуют разные культурные, языковые и информационные пространства. И это далеко не просто какой-то «мягкий вопрос», касающийся чувства единства. Подобная поляризация имела самые прямые последствия, которые выражаются в социальной изоляции из-за языкового барьера и неравных возможностях нашего населения в полной мере реализовать свой потенциал. Это, в свою очередь, влияет на нашу экономику, культуру и науку.

В свободном обществе люди могут иметь разные представления и взгляды, но сегодня мы по-прежнему прямо говорим о цене этого социального раскола для сплоченности нашего общества и внутренней безопасности в критические моменты и поворотные периоды. Свечи, которые люди принесли на пыльную площадку, оставшуюся после вывоза нарвского танка, были, по сути, памятником масштабному политическому противостоянию между Партией реформ и Центристской партией, а также символом того, в какую цену оно нашему обществу обошлось.

Поэтому, помимо крайней поляризации, которая нанесла удар по некоторым крупнейшим демократиям мира, начиная с развитых США и Великобритании и заканчивая еще совсем недавно быстро развивавшимися Индией и Бразилией, в Эстонии мы тоже имеем печальный опыт противостояния двух лагерей, просто в меньшем масштабе. А теперь жителям Эстонии преподносят новую конфронтацию, которая может иметь более затяжные и печальные последствия или в определенные моменты даже полностью парализовать наше государственное управление и задушить конструктивные политические дебаты.

Мы уже наблюдаем, как EKRE и Партия реформ четко строят свою кампанию на личных имиджах – Мартин Хельме против Каи Каллас. Как и во многих других странах, перед выборами мы больше не говорим о том, сможет ли государство, аппарат которого постоянно тает, обеспечить в будущем доступ к качественному здравоохранению и образованию, а если сможет, то как. Мы не обсуждаем инвестиции в систему защиты населения и готовности к кризисам, не дискутируем о том, как гарантировать выживание наших предприятий в сегодняшних и завтрашних кризисах, что поможет сохранить рабочие места и достойную зарплату.

Мы не рассуждаем о том, как принимать далеко идущие решения, связанные с зеленым переходом, или хотя бы о том, как обеспечить людей жилплощадью и нормальными бытовыми условиями. Нет. Избирателя пытаются сбить с толку, а затем поставить перед дилеммой: кто тебе больше нравится – Калласы или Хельме? В этом смысле открытие памятника Пятсу в центре Таллинна символизирует в числе прочего и момент возвращения в современную политику Эстонии культа личности, который уже успел стать нам чуждым.

А теперь жителям Эстонии преподносят новую конфронтацию, которая может иметь более затяжные и печальные последствия или в определенные моменты даже полностью парализовать наше государственное управление.

Есть опасения, что Хельме действительно прав, когда намекает на окопную войну, в которой весь предвыборный пар уйдет на культ личности, а содержательных дебатов и идей мы не услышим. И было бы наивно полагать, что такое поляризующее противопоставление, основанное на культе личности, останется темой только этих выборов – быть может, наше общество и политическая жизнь застрянут в этом тупике на десятилетия. В краткосрочной перспективе пострадает качество государственного управления и общественных дискуссий, в долгосрочной перспективе в нашем обществе появятся новые и еще более глубокие трещины.

И все это сводится к банальной лжи, будто бы у эстонского электората есть только два выхода. Но это же не так – у избирателей Эстонии есть несколько вариантов, которые можно воспринимать всерьез. Одна из главных целей соцдемов, как и некоторых других партий, заключается в том, чтобы и в следующем составе Рийгикогу сохранилось разнообразие идей, людей и взглядов, а также чтобы была предотвращена поляризация общества и застой в государственном управлении, вызванные новой масштабной конфронтацией.

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