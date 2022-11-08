ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС ⟩ Семейства Хельме и Калласов хотят создать обманчивый культ личности

Мы уже наблюдаем, как EKRE и Партия реформ четко строят свою кампанию на личных имиджах – Мартин Хельме против Каи Каллас. Как и во многих других странах, перед выборами мы больше не говорим о том, сможет ли государство, аппарат которого постоянно тает, обеспечить в будущем доступ к качественному здравоохранению и образованию, а если сможет, то как. Мы не обсуждаем инвестиции в систему защиты населения и готовности к кризисам, не дискутируем о том, как гарантировать выживание наших предприятий в сегодняшних и завтрашних кризисах, что поможет сохранить рабочие места и достойную зарплату.

Мы не рассуждаем о том, как принимать далеко идущие решения, связанные с зеленым переходом, или хотя бы о том, как обеспечить людей жилплощадью и нормальными бытовыми условиями. Нет. Избирателя пытаются сбить с толку, а затем поставить перед дилеммой: кто тебе больше нравится – Калласы или Хельме? В этом смысле открытие памятника Пятсу в центре Таллинна символизирует в числе прочего и момент возвращения в современную политику Эстонии культа личности, который уже успел стать нам чуждым.

А теперь жителям Эстонии преподносят новую конфронтацию, которая может иметь более затяжные и печальные последствия или в определенные моменты даже полностью парализовать наше государственное управление.

Есть опасения, что Хельме действительно прав, когда намекает на окопную войну, в которой весь предвыборный пар уйдет на культ личности, а содержательных дебатов и идей мы не услышим. И было бы наивно полагать, что такое поляризующее противопоставление, основанное на культе личности, останется темой только этих выборов – быть может, наше общество и политическая жизнь застрянут в этом тупике на десятилетия. В краткосрочной перспективе пострадает качество государственного управления и общественных дискуссий, в долгосрочной перспективе в нашем обществе появятся новые и еще более глубокие трещины.