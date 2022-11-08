Скачок на бирже: цена на электроэнергию вырастет

Самая дорогая электроэнергия – 269,74 евро за мегаватт-час – будет в среду вечером с 17:00 до 18:00, а самая дешевая – в ночь на четверг, с полуночи до часу ночи, когда цена упадет до 100,48 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество в среду будет стоить на 19,6 процента больше, чем в Эстонии, или 212,82 евро за мегаватт-час, что также является самой высокой дневной ценой в системе Nord Pool. Однако в Финляндии электричество будет на 5,3 процента дешевле, чем в Эстонии – в среднем 168,54 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена за октябрь этого года составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65 процентов больше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 105,61 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с сентябрем цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию был 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, который был поставлен 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.