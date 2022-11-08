Газовый союз: для промышленности Эстонии жизненно важен нужен доступ к терминалу СПГ

«Нерешенные проблемы в области энергетики и надежности снабжения в настоящее время являются заботой всей отрасли и общества в целом – высокие цены на энергию привели к спаду промышленного производства в Эстонии, промышленные предприятия начали увольнения. Половина промышленности Эстонии работает на газе, поэтому снижение цены на газ должно быть одной из самых важных целей, это стало бы большим подспорьем для промышленности», – прокомментировал глава ассоциации Хейко Хейтур в переданном BNS пресс-релизе.

По словам Хейтура, в октябре министры экономики Эстонии и Финляндии заключили соглашение о том, что плавучий терминал, который должен был прийти в Палдиски, отправится в Финляндию и что по правилам использования терминала будет создан приоритетный доступ к нему для эстонских и финских потребителей газа. Однако опубликованные условия использования предпочтительный доступ не предусматривают. Крайний срок подачи предложений для общественных консультаций по условиям использования истекает в эту пятницу, и к тому времени у главы газового объединения может быть общее видение частного и государственного секторов.