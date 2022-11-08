По мнению Союза газовых предприятий Эстонии, льготный доступ к терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в финском порту Инкоо помог бы в несколько раз снизить цены на газ в Эстонии и смягчить ширящийся экономический кризис, дешевый газ в долгосрочной перспективе обеспечил бы жизнеспособность и конкурентоспособность эстонских промышленных предприятий.
Газовый союз: для промышленности Эстонии жизненно важен нужен доступ к терминалу СПГ
«Нерешенные проблемы в области энергетики и надежности снабжения в настоящее время являются заботой всей отрасли и общества в целом – высокие цены на энергию привели к спаду промышленного производства в Эстонии, промышленные предприятия начали увольнения. Половина промышленности Эстонии работает на газе, поэтому снижение цены на газ должно быть одной из самых важных целей, это стало бы большим подспорьем для промышленности», – прокомментировал глава ассоциации Хейко Хейтур в переданном BNS пресс-релизе.
По словам Хейтура, в октябре министры экономики Эстонии и Финляндии заключили соглашение о том, что плавучий терминал, который должен был прийти в Палдиски, отправится в Финляндию и что по правилам использования терминала будет создан приоритетный доступ к нему для эстонских и финских потребителей газа. Однако опубликованные условия использования предпочтительный доступ не предусматривают. Крайний срок подачи предложений для общественных консультаций по условиям использования истекает в эту пятницу, и к тому времени у главы газового объединения может быть общее видение частного и государственного секторов.
«Полгода нерешительности и преуменьшения проекта для финнов имеют свою цену. Если политическая ответственность рассеется, согласно закону, ответственность будет нести системный менеджер Elering, под руководством которого мы сегодня достигли ситуации, когда, вопреки предыдущим письменным договоренностям, у нас нет ни совместного предприятия, ни судна СПГ, ни льготного доступа к нему», – заявил Хейтур.