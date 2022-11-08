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Женщина, которая неделю назад попала в тяжелую аварию, скончалась в больнице

Эйли Арула
, журналист
Женщина, которая неделю назад попала в тяжелую аварию, скончалась в больнице
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Вечером во вторник, 1 ноября, недалеко от Ляхте на шоссе Тарту – Йыгева – Аравете произошло ДТП, в котором серьезно пострадала 30-летняя женщина. К сожалению, полученные ей травмы были настолько серьезными, что через несколько дней после инцидента она скончалась в больнице.

Авария произошла, когда водитель Škoda Fabia, ехавший по шоссе со стороны деревни Кукулинна, начал поворачивать налево и оказался перед ехавшим со стороны Тарту микроавтобусом.

В результате столкновения Škoda загорелась, но была быстро потушена на месте.

В машинах находились только водители. Сидевшая за рулем Škoda женщина серьезно пострадала и была доставлена в больницу. Водителю микроавтобуса была оказана первая помощь на месте.

Водитель микроавтобуса сказал, что Škoda так внезапно появилась на шоссе, что ему не удалось избежать столкновения.

В понедельник вечером на обочине дороги рядом с местом аварии были зажжены свечи.

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