Вчера, 7 ноября, на обочине дороги в волости Ляэнеранна было найдено тело 56-летней женщины.
Случайный прохожий нашел на обочине дороги труп женщины
Случайный прохожий нашел на обочине дороги труп женщины
По словам руководителя пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, вчера около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что на обочине дороги Тууди-Саастна в деревне Пеаалузе в волости Ляэнеранна найдено тело женщины.
По данным полиции, это была местная жительница. Тело обнаружил случайный прохожий.
Внешних повреждений у женщины не обнаружено, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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