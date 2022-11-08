Случайный прохожий нашел на обочине дороги труп женщины

По словам руководителя пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, вчера около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что на обочине дороги Тууди-Саастна в деревне Пеаалузе в волости Ляэнеранна найдено тело женщины.