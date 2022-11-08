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Случайный прохожий нашел на обочине дороги труп женщины

Кати Саагим
Случайный прохожий нашел на обочине дороги труп женщины
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Вчера, 7 ноября, на обочине дороги в волости Ляэнеранна было найдено тело 56-летней женщины.

По словам руководителя пярнумааской региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивиса, вчера около девяти часов утра в полицию поступило сообщение, что на обочине дороги Тууди-Саастна в деревне Пеаалузе в волости Ляэнеранна найдено тело женщины.

По данным полиции, это была местная жительница. Тело обнаружил случайный прохожий.

Внешних повреждений у женщины не обнаружено, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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