В Германии растет число нападений на общежития для беженцев

В Германии участились нападения на общежития для беженцев. По данным министерства внутренних дел страны, с начала текущего года и до конца сентября правоохранительные органы зафиксировали 65 таких случаев. В аналогичном периоде 2021 года этот показатель составлял 57 случаев. Об этом сообщила во вторник, 8 ноября, газета Neue Osnabrücker Zeitung, цитируя ответ МВД Германии на так называемый малый запрос фракции Левой партии в германском бундестаге.

Согласно официальным данным, в результате нападений в 2022 году были ранены два человека. Полицейские выявили в общей сложности 19 подозреваемых. Правоохранители предполагают, что к большинству преступлений причастны правые экстремисты. В основном речь идет о порче имущества, распространении пропаганды, а также грабежах и насильственных преступлениях.

В то же время, в МВД ФРГ подчеркнули, что нынешний показатель в сравнении с данными 2015 года невысок. Тогда были зарегистрированы 1047 нападений на приюты для беженцев, впоследствии их число уменьшалось. Так, в 2017 году правоохранители фиксировали 284 случая, в 2020-м – 84, в 2021-м – 70.

Полиция: Вне общежитий получили ранения 100 беженцев

Вне общежитий беженцы в нынешнем году стали жертвами 711 нападений, отметили в полиции. В результате этих атак были ранены 100 человек. На сегодняшний день установлены 553 подозреваемых. Большинство таких случаев тоже связывают с правоэкстремистами. В аналогичный период прошлого года этот показатель был несколько выше: 965 случаев.