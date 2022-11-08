Член Нарвского городского собрания и заместитель председателя ревизионной комиссии Алексей Мяги предложил мэру Нарвы Катри Райк уйти в отставку, поскольку в городском реестре вовремя не появились документы, связанные с передачей и приемом работ.
Член Нарвского горсобрания предложил мэру Катри Райк подать в отставку
Мяги указал в письме мэру Катри Райк, что по договору фирма Focus IT OÜ должна была сдать работы городу не позднее 30 сентября, но никакой информации об этом, как и об изменении договора в реестре документов Нарвы, не было. После того, как Мяги в понедельник задал мэру вопросы об исполнении договора, заключенного с Focus IT OÜ, по словам Мяги, акт приема-передачи работ появился в реестре документов вечером того же дня и был подписан мэром Катри Райк 1 ноября.
«Однако документы вносятся в реестр документов городской управы немедленно, а не после того, как поступил запрос члена горсобрания», – написал член совета Алексей Мяги мэру Катри Райк. «Возникают вопросы и о праве подписаться в качестве мэра 1 ноября, потому что в этот день обязанности мэра исполняла Ирина Смирнова, которая, например, также подписала распоряжение о формировании конкурсной комиссии», – добавил Мяги.
Он предложил мэру Катри Райк добровольно уйти в отставку и возместить городу ущерб, причиненный договором с Focus IT OÜ.