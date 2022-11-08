Член Нарвского горсобрания предложил мэру Катри Райк подать в отставку

Мяги указал в письме мэру Катри Райк, что по договору фирма Focus IT OÜ должна была сдать работы городу не позднее 30 сентября, но никакой информации об этом, как и об изменении договора в реестре документов Нарвы, не было. После того, как Мяги в понедельник задал мэру вопросы об исполнении договора, заключенного с Focus IT OÜ, по словам Мяги, акт приема-передачи работ появился в реестре документов вечером того же дня и был подписан мэром Катри Райк 1 ноября.