Из-за отказа Kredex большая семья может замерзнуть зимой

«Камни обвалились в одной из труб, печи топить можно, но дым попадает внутрь. Более того, печь, рассчитанная на несколько комнат, в настоящее время обогревает и холодную часть дома, то есть, по сути, отапливает улицу», – сказал Казе. Здание имеет общую площадь 160 квадратных метров на двух этажах, но сейчас семья живет только на трети ее.

Яанус Казе говорит, что холодную часть дома тоже невольно приходится отапливать. Фото: Марко Саарм

Яанус Казе признался, что в семье очень туго с деньгами. В августе счет за электричество в размере 258 евро стал шокирующим, несмотря на то, что дом не обогревается и не охлаждается электричеством. Он и представить себе не мог, что биржевая электроэнергия станет такой дорогой.

Яанус и Екатерина Казе прожили вместе 16 лет, женщина родом из Бурятии, республики, находящейся в России, расположенной между озером Байкал и границей с Китаем. Старшая из их детей – 14-летняя Элизабет, младший – Даниэль, которому четыре года, и еще четверо мальчиков: Артур, Андрус, Рудольфо и Богдан. «С осени этого года дети ходят в школу в Рийдая. Им нравится жить в деревне, потому что там много места для того, чтобы бегать и заниматься делами», – сказал отец семейства. В день приезда Sakala у детей произошло печальное событие: умер один из четырех котят, и состоялись его похороны.