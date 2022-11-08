Многодетная семья Казе, проживающая в ремонтируемом доме на хуторе недалеко от Кярстна, обратилась в Kredex с просьбой оказать помощь в приобретении изоляционного материала для крыши и стен, но, к сожалению, получила отрицательный ответ. Причина, по которой это произошло, оказалась совершенно неожиданной для обратившихся.
Из-за отказа Kredex большая семья может замерзнуть зимой
Хутор Уус-Араку находится на границе Валга и Вильяндимаа в деревне Рети. Два года назад, когда семья, в которой воспитывают шестерых детей, купила его, дом был в очень плохом состоянии: текла крыша, обвалился один торец здания, разваливался фундамент. Все сбережения и деньги от продажи квартиры в Валга, где они жили до тех пор, ушли на ремонт.
Администратор пособий Kredex написал отрицательный ответ на просьбу Яануса и Екатерины Казе, указав, что их недостатками являются дополнительная недвижимость и ведущееся cудебным исполнителем производство.
«Судя по представленным фотографиям, это пригодная для жизни недвижимость, и даже если ваша семья ею не пользуется, юридически она является вашей собственностью, и поэтому вы не соответствуете требованиям для соискателя пособия», – говорится в письме.
Было добавлено, что семья может снова обратиться за помощью в следующем году, когда будет решен вопрос, связанный с дополнительным имуществом.
Бабушкино наследство
В беседе с Sakala Яанус Казе признался, что у него есть имущество в волости Тырва, унаследованное совместно с тетей от бабушки, бедняцкая лачуга площадью около 50 квадратных метров. Согласно оценке Kredex, там можно было бы жить, но для большой семьи было бы очень тесно, к тому же, после засушливого лета колодец стоит пустым. Несколько раз Яанус Казе приезжал фотографировать дом по просьбе Kredex, чтобы показать его состояние. Для этого ему пришлось отправиться просить ключ и разрешение у своей престарелой тетки, живущей в Каркси-Нуйа, и перенесшей в начале лета инсульт, которая и была жительницей этого домика до того, как нарушилось ее здоровье. Наконец, Казе выразил готовность уступить совместное владение в пользу своей тети, но время, отпущенное Kredex, истекло.
Еще одной причиной отказа стало то, что Яанус Казе не выплатил последний страховой платеж за автомобиль, списанный в 2003 году. Сам он не имел ни малейшего представления об этом долге, и это, по его собственным словам, было для него настоящим потрясением. Сумма составляла всего 11,31 евро, и хотя Яанус Казе заплатил ее в пятницу, платеж не был произведен до самого понедельника, когда срок, установленный Kredex, уже истек. Кроме того, в тот же понедельник судебные приставы отправили по месту работы мужчины и в Валгаскую пятидесятническую церковь, членом правления которой он состоял, предупреждение об аресте банковских счетов в случае неуплаты долга.
«Мне пришлось сообщить об этом своему работодателю и было очень стыдно. Всю свою жизнь я старался быть честным и лояльным гражданином», – сказал 52-летний Казе, работающий водителем автобуса в вильяндиской фирме Атко. «От Kredex все время поступали новые требования, и у меня с самого начала было ощущение, что они не хотят нам помочь, а хотят найти отговорки, чтобы отказаться от поддержки».
В сентябре этого года Яанус Казе, по его словам, настойчиво попросил чиновников Kredex приехать и убедиться в плохом состоянии его дома. В этом было отказано, и, по его словам, в качестве причины отказа был назван стремительный рост распространения коронавируса. Вместо этого заявителю пришлось несколько раз отправлять фотографии своего жилища и сообщать другие вещи.
Яанус Казе признал, что не смог выполнить требования с желаемой скоростью, потому что использование интернета не является его сильной стороной, а интернет-покрытие в сельской местности совсем плохое. «Эстонский язык не является родным языком моей супруги, поэтому ей сложно управляться с официальными делами. Я работаю водителем автобуса и не могу отпроситься с работы в любое время. Однажды мне уже приходилось сделать это, когда отправился фотографировать совместную с тетей недвижимость», – сказал Яанус Казе.
Семью смутил тот факт, что между делом чиновник, занимавшийся их ходатайством, ушел в отпуск, и другому чиновнику пришлось объяснять все заново. Яанус Казе признался, что из-за этого нервного дела ему стало плохо, и даже его интерес к жизни порой пропадал.
Зима страшит
Семья Казе начала искать более просторный дом три года назад, когда разразилась пандемия коронавируса. До этого они жили в квартире в Валга, но она была для них мала. По словам Яануса Казе, денег на покупку дома в более крупных населенных пунктах не хватало, а кредит брать не хотелось, поэтому был куплен нынешний дом в волости Тырва. С тех пор здание значительно отремонтировали: утеплили фундамент, снесли и стали восстанавливать обрушившуюся часть здания.
«Чердак остался не утеплен, и при строительстве была разобрана одна сторона дома, ее закрывают только пленки. На данный момент нанятая компания устанавливает крышу на наше жилище», – сказал Яанус Казе. Тем временем цены на строительные материалы удвоились, а некоторые изоляционные материалы подорожали даже в три раза. Именно для их покупки Яанус Казе попросил у Kredex субсидию в размере 10 000 евро, а перед этим он получил ценовые предложения от трех разных магазинов строительных материалов.
«Камни обвалились в одной из труб, печи топить можно, но дым попадает внутрь. Более того, печь, рассчитанная на несколько комнат, в настоящее время обогревает и холодную часть дома, то есть, по сути, отапливает улицу», – сказал Казе. Здание имеет общую площадь 160 квадратных метров на двух этажах, но сейчас семья живет только на трети ее.
Яанус Казе признался, что в семье очень туго с деньгами. В августе счет за электричество в размере 258 евро стал шокирующим, несмотря на то, что дом не обогревается и не охлаждается электричеством. Он и представить себе не мог, что биржевая электроэнергия станет такой дорогой.
Яанус и Екатерина Казе прожили вместе 16 лет, женщина родом из Бурятии, республики, находящейся в России, расположенной между озером Байкал и границей с Китаем. Старшая из их детей – 14-летняя Элизабет, младший – Даниэль, которому четыре года, и еще четверо мальчиков: Артур, Андрус, Рудольфо и Богдан. «С осени этого года дети ходят в школу в Рийдая. Им нравится жить в деревне, потому что там много места для того, чтобы бегать и заниматься делами», – сказал отец семейства. В день приезда Sakala у детей произошло печальное событие: умер один из четырех котят, и состоялись его похороны.
Каждый год в апреле домовладельцы могут ходатайствовать в Kredex о поддержке. Казе обращались с ходатайством и в прошлом году. В этом году они узнали из целевого учреждения, что в прошлом году им был отправлен ответ об отказе, но он до них не дошел. «Kredex сейчас написал, что моя заявка снова ожидается в следующем году, но времена трудные и говорят, что и у них происходит сокращения финансирования, так что я на это уже особо не рассчитываю», – сказал Яанус Казе.
По его словам, он слышал о нескольких случаях махинаций для получения поддержки от Kredex. «Эстонцы довольно часто живут в Валке, Латвии, где дешевле, покупают другую недвижимость в Валке, а затем просят и получают кредит в Kredex для ее ремонта. Поддержку от Kredex часто получают люди, которые прекрасно обходятся без нее. Нам очень нужна помощь, но нас отвергли, и это очень огорчает. Мы изо всех сил старались обустроить свой дом, мы порядочные люди, но, похоже, это не имеет значения…»
Комментарий от Kredex
Комментируя дело семьи Казе, руководитель отдела коммуникаций Kredex Йоонас Керге сказал, что основным условием для получения поддержки является выполнение условий, а если в ходатайстве есть недостатки, которые можно устранить, всегда дается дополнительное время.
«То же самое относится и к этому заявителю. Мы неоднократно встречались с заявителем, дважды давая дополнительное время для устранения недостатков, чтобы заявитель соответствовал условиям. В то же время, мы вели ежедневную переписку, чтобы удостовериться в соответствии заявителя требованиям. Однако даже после продлений заявитель не представил вовремя необходимые дополнения».
По словам Керге, Kredex не может точно сказать, в чем заключались недостатки и каков был процесс устранения этих недостатков. «Эти факты нам известны, но сам заявитель должен их прокомментировать. С 2020 года мы запрашиваем у заявителей фотографии жилых помещений и больше не проводим выездные проверки», – пояснил Йоонас Керге.
Он добавил, что утверждение о том, что ничего не было сделано из-за коронавируса, не соответствует действительности. «Еще раз: если заявитель не получил поддержки, значит, он не выполнил условия поддержки прежде всего. Если заявка, смета или описание приобретаемого жилья, т.е. все, что касается заполнения документов, не были оформлены надлежащим образом, мы уточняли по телефону или даже письменно, чтобы документы были заполнены правильно».
Kredex – это финансовое учреждение, которое, помимо прочего, предоставляет эстонским предприятиям ссуды, рисковый капитал, страхование кредитов и гарантированные государством обеспечение, а также целевое учреждение поддерживает решения, направленные на энергоэффективность.
МОЖНО ПОМОЧЬ
Яанус Казе, живущий на ферме рядом с Кярстна, будет очень благодарен, если люди смогут пожертвовать строительные или изоляционные материалы ему и его семье. «Вдруг у кого-то дома что-то осталось, я буду благодарен даже за старые, простаивающие изоляционные материалы», – сказал Яанус Казе. Также можно поддержка семью Казе деньгами на восстановление дома.
Телефон Яануса Казе: 5663 3194
Номер счета Яануса Казе: EE772200221010360108.