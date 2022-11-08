РУСАДА затягивает расследование по делу Камилы Валиевой

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил. РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами CAS», — заявили в РУСАДА.

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Она стала чемпионкой в командных соревнованиях, а после их окончания стало известно о положительном результате допинг-пробы фигуристки, сданной в декабре 2021 года. CAS допустил спортсменку к личным соревнованиям, где она заняла четвертое место, провалив произвольную программу.