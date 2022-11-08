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РУСАДА затягивает расследование по делу Камилы Валиевой

rus.postimees.ee
РУСАДА затягивает расследование по делу Камилы Валиевой
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Этери Тутберидзе и Камила Валиева.
Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька 8 ноября заявил, что агентство передало дело Валиевой непосредственно в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что РУСАДА до сих пор не достигло никакого прогресса в деле фигуристки, сообщает РБК.

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил. РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами CAS», — заявили в РУСАДА.

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Она стала чемпионкой в командных соревнованиях, а после их окончания стало известно о положительном результате допинг-пробы фигуристки, сданной в декабре 2021 года. CAS допустил спортсменку к личным соревнованиям, где она заняла четвертое место, провалив произвольную программу.

Дальнейшим разбирательством по допинг-пробе занимается РУСАДА. 21 октября оно объявило, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. Отмечалось, что это сделано в целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом (несовершеннолетней).

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