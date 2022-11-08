Великобритания отправит в Эстонию новую военную технику

«Мы пришли к соглашению, что в следующем году вклад британцев в обеспечение безопасности Эстонии значительно увеличится. В январе в Эстонию прибудут транспортные вертолеты Chinook, в марте добавятся ударные вертолеты Apache, в апреле прибудут истребители Typhoon, а в мае на учения "Весенний шторм" прибудет дополнительная боевая группа», – прокомментировал министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, в течение года также будет сделан вклад в повышение безопасности Балтийского моря, и в течение всего года Великобритания для отправки в Эстонию будет держать в состоянии повышенной готовности подразделение размером с бригаду, которое планируется включить в состав эстонской дивизии и которое будет готово в случае необходимости немедленно прийти на помощь Эстонии. Также останутся реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 и системы ПВО малой дальности Stormer, доставленные в Эстонию летом 2022 года для усиления союзной боевой группы.

«Приверженность Великобритании защите и безопасности Эстонии и Европы непоколебима. Отправка таких средств, как вертолеты Apache и Chinook в Эстонию, является ярким свидетельством прочности наших двусторонних отношений и того, насколько важно, по нашему мнению, развивать эффективную работу бок о бок», – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Певкур подчеркнул, что подписанная сегодня дорожная карта – это уверенный шаг к выполнению данных в Мадриде обещаний, от которого можно перейти к постановке конкретных задач.

«Например, весной 2023 года в ходе масштабных учений "Весенний шторм" в Эстонию ожидается прибытие во главе с бригадным генералом передового штаба, который вырастет из сегодняшней командной части дислоцированных в Эстонии сил союзников и который будет координировать действия сухопутных войск Великобритании, учения, отправку дополнительных подразделений по всему региону и поддержку развития эстонской дивизии», – добавил Певкур.

Вклад Эстонии в укрепление оборонного сотрудничества заключается в развитии эстонской дивизии, которая в будущем в цепочке командования НАТО будет руководить всеми наиболее важными операциями в Эстонии, и в которую войдут подразделения Сил обороны Эстонии, постоянно дислоцированные в Эстонии подразделения союзников и подразделения усиления союзников.